На трассе «Кунгур — Соликамск» в Пермском крае утром 30 мая произошла авария. В ней погибла пассажирка легкового автомобиля.
«Дорожно-транспортное происшествие случилось около 04:19 на 36-м километре дороги. Автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 24-летний мужчина, вылетел в кювет. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством. В результате аварии пассажирка скончалась на месте», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем telegram-канале.
Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка по факту случившегося.
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