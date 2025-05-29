29 мая 2025

Пассажирка легковушки погибла в аварии на трассе «Кунгур — Соликамск». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не справился с управлением
Водитель не справился с управлением Фото:

На трассе «Кунгур — Соликамск» в Пермском крае утром 30 мая произошла авария. В ней погибла пассажирка легкового автомобиля.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось около 04:19 на 36-м километре дороги. Автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 24-летний мужчина, вылетел в кювет. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством. В результате аварии пассажирка скончалась на месте», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем telegram-канале. 

Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка по факту случившегося.

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На трассе «Кунгур — Соликамск» в Пермском крае утром 30 мая произошла авария. В ней погибла пассажирка легкового автомобиля. «Дорожно-транспортное происшествие случилось около 04:19 на 36-м километре дороги. Автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 24-летний мужчина, вылетел в кювет. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством. В результате аварии пассажирка скончалась на месте», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем telegram-канале.  Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка по факту случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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