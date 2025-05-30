Солистка группы «Моя Мишель» раскрыла, приедет ли в Екатеринбург на «Ночь музыки»

Группе «Моя Мишель» поступало несколько предложений о выступлении на фестивалях в Екатеринбурге. Среди организаторов была и команда «Ночи музыки». Об этом URA.RU рассказала солистка Татьяна Ткачук.
«Мы рассчитываем попасть здесь на какой-то летний фестиваль, но пока еще не знаем, на какой. У нас несколько предложений, мы ни одно не подтвердили, поэтому было бы глупо называть все. Какой-то фестиваль летом точно посетим. Возможно, даже с бесплатным входом», — поделилась исполнительница.
Также Татьяна Ткачук призналась, что группе поступало предложение об участии в масштабном фестивале «Ночь музыки», который пройдет 27 июня. «Мы пока не договорились, в процессе», — рассказала певица.
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