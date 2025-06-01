Картаполов: к подрыву моста под Брянском причастны украинские спецслужбы

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Картаполов заявил, что украинские спецслужбы, подорвав мост в Брянской области, не оказали влияния на работу армии РФ в зоне СВО
Картаполов заявил, что украинские спецслужбы, подорвав мост в Брянской области, не оказали влияния на работу армии РФ в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Украинские спецслужбы причастны к подрыву железнодорожного моста в Брянской области. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это однозначно работа украинских спецслужб. Все говорит о том, что Украина — террористическое государство», — отметил Картаполов. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он заявил, что подрыв не имел военного значения и был направлен на ужесточение позиции России, а также на запугивание граждан перед возможными переговорами.

Депутат сообщил, что расследованием займутся российские спецслужбы. Он подчеркнул, что такие действия не повлияют на выполнение задач российскими военными в зоне специальной военной операции.

Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд с 388 людьми на борту. В результате инцидента пострадали 73 человека, 47 из них были госпитализированы, включая восьмимесячного ребенка, находящегося в тяжелом состоянии. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Украинские спецслужбы причастны к подрыву железнодорожного моста в Брянской области. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это однозначно работа украинских спецслужб. Все говорит о том, что Украина — террористическое государство», — отметил Картаполов. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он заявил, что подрыв не имел военного значения и был направлен на ужесточение позиции России, а также на запугивание граждан перед возможными переговорами. Депутат сообщил, что расследованием займутся российские спецслужбы. Он подчеркнул, что такие действия не повлияют на выполнение задач российскими военными в зоне специальной военной операции. Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд с 388 людьми на борту. В результате инцидента пострадали 73 человека, 47 из них были госпитализированы, включая восьмимесячного ребенка, находящегося в тяжелом состоянии. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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