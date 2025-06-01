Картаполов: к подрыву моста под Брянском причастны украинские спецслужбы

Украинские спецслужбы причастны к подрыву железнодорожного моста в Брянской области. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это однозначно работа украинских спецслужб. Все говорит о том, что Украина — террористическое государство», — отметил Картаполов. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он заявил, что подрыв не имел военного значения и был направлен на ужесточение позиции России, а также на запугивание граждан перед возможными переговорами.
Депутат сообщил, что расследованием займутся российские спецслужбы. Он подчеркнул, что такие действия не повлияют на выполнение задач российскими военными в зоне специальной военной операции.
Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд с 388 людьми на борту. В результате инцидента пострадали 73 человека, 47 из них были госпитализированы, включая восьмимесячного ребенка, находящегося в тяжелом состоянии. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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