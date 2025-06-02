Турция согласилась принять у себя третий раунд переговоров России и Украины

Турция выразила готовность принять третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил российским журналистам турецкий дипломатический источник.
«А когда мы были против? Мы всегда готовы. Но конкретики по срокам пока нет», — сообщил собеседник РИА "Новости" турецкий дипломатический источник. Конкретные даты встречи пока не согласованы.
Ранее в Стамбуле во дворце Чираган прошла встреча дипломатов Росси и Украины. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил прошедшую во дворце Чираган в Стамбуле встречу представителей России и Украины, назвав ее «великолепной».
Первая встреча представителей стран-участниц украинского кризиса в 2025 году состоялась 16 мая в Стамбуле. Инициатором выступил глава РФ Владимир Путин. Тогда стороны пришли к договоренности провести обмен пленными "1000 на 1000".
Сегодня, 2 июня, во дворце Чираган была запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В делегацию от РФ вошли помощник президента страны Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Стороны обменялись меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
Уточняется, что Украинская делегация уже назначила новую встречу. Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, провести новый этап переговоров было предложено в период с 20 по 30 июня.
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