Турция согласилась принять у себя третий раунд переговоров России и Украины

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Турция согласна организовать новый раунд переговоров России и Украины
Турция согласна организовать новый раунд переговоров России и Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Турция выразила готовность принять третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил российским журналистам турецкий дипломатический источник.

«А когда мы были против? Мы всегда готовы. Но конкретики по срокам пока нет», — сообщил собеседник РИА "Новости" турецкий дипломатический источник. Конкретные даты встречи пока не согласованы.

Ранее в Стамбуле во дворце Чираган прошла встреча дипломатов Росси и Украины. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил прошедшую во дворце Чираган в Стамбуле встречу представителей России и Украины, назвав ее «великолепной». 

Первая встреча представителей стран-участниц украинского кризиса в 2025 году состоялась 16 мая в Стамбуле. Инициатором выступил глава РФ Владимир Путин. Тогда стороны пришли к договоренности провести обмен пленными "1000 на 1000".

Сегодня, 2 июня, во дворце Чираган была запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В делегацию от РФ вошли помощник президента страны Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Стороны обменялись меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.

Уточняется, что Украинская делегация уже назначила новую встречу. Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, провести новый этап переговоров было предложено в период с 20 по 30 июня. 

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Турция выразила готовность принять третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил российским журналистам турецкий дипломатический источник. «А когда мы были против? Мы всегда готовы. Но конкретики по срокам пока нет», — сообщил собеседник РИА "Новости" турецкий дипломатический источник. Конкретные даты встречи пока не согласованы. Ранее в Стамбуле во дворце Чираган прошла встреча дипломатов Росси и Украины. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил прошедшую во дворце Чираган в Стамбуле встречу представителей России и Украины, назвав ее «великолепной».  Первая встреча представителей стран-участниц украинского кризиса в 2025 году состоялась 16 мая в Стамбуле. Инициатором выступил глава РФ Владимир Путин. Тогда стороны пришли к договоренности провести обмен пленными "1000 на 1000". Сегодня, 2 июня, во дворце Чираган была запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В делегацию от РФ вошли помощник президента страны Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Стороны обменялись меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу. Уточняется, что Украинская делегация уже назначила новую встречу. Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, провести новый этап переговоров было предложено в период с 20 по 30 июня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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