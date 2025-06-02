02 июня 2025

В Пермском крае работник погиб в результате падения с высоты

Госинспекция по труду: бетонщик в Пермском крае разбился, сорвавшись с высоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выполнял работы по устройству кровли на территории пермского предприятия
Мужчина выполнял работы по устройству кровли на территории пермского предприятия Фото:

Госинспекция труда устанавливает обстоятельства гибели работника ООО «ПрофКонсалтИнвест». Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Фирма выполняла подрядные работы по устройству кровли на территории пермского предприятия, когда с одним из работников произошел несчастный случай. 

«Около 21:30 1 июня при выполнении работ по устройству кровли бетонщик 1975 года рождения упал с высоты, в результате чего погиб. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин гибели работника. Проводится осмотр места происшествия, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, устанавливаются очевидцы», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.  

При установлении нарушений требований трудового законодательства, будут приняты меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности

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Госинспекция труда устанавливает обстоятельства гибели работника ООО «ПрофКонсалтИнвест». Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Фирма выполняла подрядные работы по устройству кровли на территории пермского предприятия, когда с одним из работников произошел несчастный случай.  «Около 21:30 1 июня при выполнении работ по устройству кровли бетонщик 1975 года рождения упал с высоты, в результате чего погиб. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин гибели работника. Проводится осмотр места происшествия, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, устанавливаются очевидцы», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.   При установлении нарушений требований трудового законодательства, будут приняты меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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