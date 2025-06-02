В одном из ДТП легковушка угодила под колеса большегруза
Весь Западный обход в Перми стоит. Согласно сервису «Яндекс.Карты», там образовался затор в десять километров. Причина — сразу три ДТП.
«В одной из аварий легковушка угодила под колеса большегруза. Также пробка в 2 километра растянулась рядом, на Верхне-Муллинской», — сообщают очевидцы в соцсетях.
Кадры с последствиями столкновения опубликовали в паблике «ЧП ДТП Пермь». URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой прокомментировать аварию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!