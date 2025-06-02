02 июня 2025

Западный обход в Перми стоит в 10-километровой пробке из-за аварий. Видео

На Западном обходе в Перми произошло три ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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В одном из ДТП легковушка угодила под колеса большегруза
В одном из ДТП легковушка угодила под колеса большегруза Фото:

Весь Западный обход в Перми стоит. Согласно сервису «Яндекс.Карты», там образовался затор в десять километров. Причина — сразу три ДТП. 

«В одной из аварий легковушка угодила под колеса большегруза. Также пробка в 2 километра растянулась рядом, на Верхне-Муллинской», — сообщают очевидцы в соцсетях. 

Кадры с последствиями столкновения опубликовали в паблике «ЧП ДТП Пермь». URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой прокомментировать аварию. Ответ ожидается. 

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Весь Западный обход в Перми стоит. Согласно сервису «Яндекс.Карты», там образовался затор в десять километров. Причина — сразу три ДТП.  «В одной из аварий легковушка угодила под колеса большегруза. Также пробка в 2 километра растянулась рядом, на Верхне-Муллинской», — сообщают очевидцы в соцсетях.  Кадры с последствиями столкновения опубликовали в паблике «ЧП ДТП Пермь». URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой прокомментировать аварию. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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