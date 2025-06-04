Трамп: Путин ответит на украинскую атаку по аэродромам

04 июня 2025 в 21:51 Размер текста - 17 +

Путин и Трамп неожиданно созвонились Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что ответит Украине за недавнюю атаку по украинским аэродромам. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Он отметил, что разговор с российским лидером был хороший, но к быстрому миру он не приведет. «Это был хороший разговор, но пока он не приведет к немедленному миру. Путин выразился предельно четко — он намерен ответить на атаку по аэродромам», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он рассказал, что разговор длился один час и 15 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что ответит Украине за недавнюю атаку по украинским аэродромам. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Он отметил, что разговор с российским лидером был хороший, но к быстрому миру он не приведет. «Это был хороший разговор, но пока он не приведет к немедленному миру. Путин выразился предельно четко — он намерен ответить на атаку по аэродромам», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он рассказал, что разговор длился один час и 15 минут.