Трамп: Путин ответит на украинскую атаку по аэродромам

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Путин и Трамп неожиданно созвонились Фото:

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что ответит Украине за недавнюю атаку по украинским аэродромам. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Он отметил, что разговор с российским лидером был хороший, но к быстрому миру он не приведет.

«Это был хороший разговор, но пока он не приведет к немедленному миру. Путин выразился предельно четко — он намерен ответить на атаку по аэродромам», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он рассказал, что разговор длился один час и 15 минут.

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Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что ответит Украине за недавнюю атаку по украинским аэродромам. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Он отметил, что разговор с российским лидером был хороший, но к быстрому миру он не приведет. «Это был хороший разговор, но пока он не приведет к немедленному миру. Путин выразился предельно четко — он намерен ответить на атаку по аэродромам», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он рассказал, что разговор длился один час и 15 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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