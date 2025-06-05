«Бросили на пол, блокировали руки»: ветеран СВО пожаловался на приставов в пермском суде

В Перми ветеран спецоперации в суде пожаловался на прессинг со стороны судебных приставов. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал корреспонденту URA.RU. Он пояснил, что 29 мая явился в судебный участок №9 Мотовилихинского района, чтобы там представлять интересы своего доверителя. При себе у пермяка были медикаменты и шприцы — их ветеран СВО носил с собой поскольку проходил лечение. О наличии шприцев пермяк предупредил приставов.
«Я не скрывал, что с собой у меня шприцы в упаковке. Объяснил, что ношу их для приема медикаментов по назначению врача. Однако судебный пристав сказал мне оставить их в коридоре либо выкинуть. Я ответил, что его действия неправомерны и попросил объяснить, на каком основании мне запрещают проносить шприцы. При этом включил диктофон, чтобы записать нашу с приставом беседу, но пристав незаконно завладел моим смартфоном, начал удалять конфиденциальную информацию, в том числе, аудиозапись. Я протянул руки в его сторону, чтобы забрать телефон, не применял к этому сотруднику физическую силу, не трогал его. Буквально сразу же подбежал еще один сотрудник, без всяких предупреждений кинул меня на пол, а его напарник помог блокировать мои руки — хотя я им никакого сопротивления не оказывал», — рассказал ветеран спецоперации URA.RU.
Также, отметил собеседник агентства, один из сотрудников ГУФССП по Пермскому краю начал в суде «разглашать персональные данные» мужчины и составил в отношении него административный протокол. После случившегося участника СВО ознакомили со служебной документацией, в которой не было прописано, что пронос в здание суда колюще-режущих предметов запрещен. Но именно про шприцы в ней не было ни слова, возмущен собеседник агентства. По словам пермяка, при падении на пол он получил ушиб левого предплечья, о чем имеется справка, полученная им в травмпункте. Ветеран СВО обратился в следственное управление СК с просьбой привлечь приставов к ответственности.
В пресс-службе ГУ ФССП по Прикамью агентству пояснили, что шприц относится к предметам, запрещенным к проносу в здание суда. «Мужчина был об этом предупрежден. Если человеку необходимо делать инъекции в здании суда, он должен предупредить об этом пристава. Пристав в свою очередь докладывает об этом председателю суда и тот принимает решение», — отметили в ведомстве. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю агентству пояснили, что обращение участника спецоперации в ведомство сейчас «находится на рассмотрении».
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