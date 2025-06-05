Владельца Эха Москвы признали нежелательной организацией

В России были внесены в список нежелательных три организации
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В России обновили список нежелательных организаций
В России обновили список нежелательных организаций Фото:

В России были внесены в список нежелательных три организации из США, Германии и Австрии. В список вошла компания Radio Echo GmbH, владельцем которой выступает интернет-радио «Эхо".

"Три из организаций США, ФРГ и Австрии включены в список нежелательных в России", — сообщает "Коммерсант". В список попали также австрийский Институт наук о человеке Institut f?r die Wissenschaften vom Menschen (IWM), который занимается исследованиями в области социальных и гуманитарных наук, и Association for Slavic, East European and Eurasian Studies — американская ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, занимающаяся продвижением научных исследований и обменом информацией в этих областях.

Ранее в список нежелательных организаций в России были внесены Amnesty International из Великобритании и эстонская Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity. Минюст и Генпрокуратура обвиняли их в пропаганде антироссийских взглядов и поддержке проектов, противоречащих российским ценностям. Решения о признании деятельности этих организаций нежелательной сопровождались блокировками их сайтов и прекращением работы в России.

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В России были внесены в список нежелательных три организации из США, Германии и Австрии. В список вошла компания Radio Echo GmbH, владельцем которой выступает интернет-радио «Эхо". "Три из организаций США, ФРГ и Австрии включены в список нежелательных в России", — сообщает "Коммерсант". В список попали также австрийский Институт наук о человеке Institut f?r die Wissenschaften vom Menschen (IWM), который занимается исследованиями в области социальных и гуманитарных наук, и Association for Slavic, East European and Eurasian Studies — американская ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, занимающаяся продвижением научных исследований и обменом информацией в этих областях. Ранее в список нежелательных организаций в России были внесены Amnesty International из Великобритании и эстонская Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity. Минюст и Генпрокуратура обвиняли их в пропаганде антироссийских взглядов и поддержке проектов, противоречащих российским ценностям. Решения о признании деятельности этих организаций нежелательной сопровождались блокировками их сайтов и прекращением работы в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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