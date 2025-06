Владельца Эха Москвы признали нежелательной организацией

В России были внесены в список нежелательных три организации

05 июня 2025 в 20:42 Размер текста - 17 +

В России обновили список нежелательных организаций Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В России были внесены в список нежелательных три организации из США, Германии и Австрии. В список вошла компания Radio Echo GmbH, владельцем которой выступает интернет-радио «Эхо". "Три из организаций США, ФРГ и Австрии включены в список нежелательных в России", — сообщает "Коммерсант". В список попали также австрийский Институт наук о человеке Institut f?r die Wissenschaften vom Menschen (IWM), который занимается исследованиями в области социальных и гуманитарных наук, и Association for Slavic, East European and Eurasian Studies — американская ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, занимающаяся продвижением научных исследований и обменом информацией в этих областях. Ранее в список нежелательных организаций в России были внесены Amnesty International из Великобритании и эстонская Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity. Минюст и Генпрокуратура обвиняли их в пропаганде антироссийских взглядов и поддержке проектов, противоречащих российским ценностям. Решения о признании деятельности этих организаций нежелательной сопровождались блокировками их сайтов и прекращением работы в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России были внесены в список нежелательных три организации из США, Германии и Австрии. В список вошла компания Radio Echo GmbH, владельцем которой выступает интернет-радио «Эхо". "Три из организаций США, ФРГ и Австрии включены в список нежелательных в России", — сообщает "Коммерсант". В список попали также австрийский Институт наук о человеке Institut f?r die Wissenschaften vom Menschen (IWM), который занимается исследованиями в области социальных и гуманитарных наук, и Association for Slavic, East European and Eurasian Studies — американская ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, занимающаяся продвижением научных исследований и обменом информацией в этих областях. Ранее в список нежелательных организаций в России были внесены Amnesty International из Великобритании и эстонская Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity. Минюст и Генпрокуратура обвиняли их в пропаганде антироссийских взглядов и поддержке проектов, противоречащих российским ценностям. Решения о признании деятельности этих организаций нежелательной сопровождались блокировками их сайтов и прекращением работы в России.