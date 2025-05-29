Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций британскую Amnesty International и эстонскую Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«№ 691-р... Amnesty International Ltd** (Amnesty International Limited**) („Международная Амнистия Лимитед“**), Великобритания... № 692-р... Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity** („Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию“**), Эстонская Республика», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте министерства.
По данным ведомства, компания Eurasian Coalition обвиняется в пропаганде антироссийских взглядов и навязывании западной идеологии, противоречащей традиционным ценностям, а Amnesty International — в поддержке русофобских проектов, оправдании преступлений украинских неонацистов, призывах к изоляции России и финансировании экстремистских организаций. Генпрокуратура признала деятельность обеих организаций нежелательной в России.
Ранее, 19 мая, Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International (Al) нежелательной в России. Организация была основана в 1961 году. Она занимается защитой прав человека, борется с пытками и дискриминацией, публикует отчеты о нарушениях. В Москве также находился офис Al. В апреле 2022 года Минюст исключил компанию из реестра филиалов иностранных организаций, а Роскомнадзор заблокировал сайт AI за призывы к массовым беспорядкам. В ответ организация пообещала усилить усилия по разоблачению нарушений прав человека в России и продолжить работу за пределами официальных структур.
*Amnesty International — признана в РФ нежелательной организацией
**Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity — признана в РФ нежелательной организацией
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