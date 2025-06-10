Мэрия Копейска сообщила, когда вернут воду в поселок Старокамышинск

В поселке Старокамышинск Копейска, города-спутника Челябинска, еще сутки не будет хорошего напора воды. О причинах сниженного давления рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города.
«В связи с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения МУП „ПОВВ“ в поселке Сосновка 7 июня было снижено давление подачи воды в Копейский городской округ, в том числе в поселок Старокамышинск. Сейчас авария устранена и вода поступает до пятого этажа зданий, но с крайне слабым напором. Ожидается полная стабилизация давления в системе в течение ближайших суток», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска.
В администрации города пояснили, что поселок Старокамышинск расположен в самой высокой точке местности, поэтому любое снижение давления отрицательно сказывается на наполнении резервуаров водой. После устранении аварии началось заполнение трубы диаметром D-800 длиной 25 километров. Сейчас вода жителям подается при пониженном давлении, после обращении в мэрию им подвозят питьевую воду.
«Мэрия разработала проект замены существующего водовода новым пластиковым трубопроводом, исключающим возможные утечки. Проект прошел госэкспертизу, завершение строительных работ запланировано на декабрь 2025 года», — добавили в пресс-службе администрации.
На отсутствие воды в течение трех дней пожаловались накануне, 9 июня, жители поселка. В администрации рассказали об аварии, но ошиблись с датой. Опечатка была исправлена, тем временем следователи возбудили уголовное дело о халатности.
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