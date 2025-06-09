Отсутствие воды в домах жителей челябинского поселка вылилось в уголовное дело

Четырехдневное отсутствие воды в домах жителей поселка Старокамышинск Копейского городского округа (Челябинская область) переросло в уголовное дело по статье халатность. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в поселке Старокамышинск. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По версии следствия, жители поселка Старокамышинск долгое время не были обеспечены регулярным водоснабжением. Меры к восстановлению подачи воды и иная поддержка со стороны администрации не осуществлялись. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных лиц», — добавили в СУ СК по Челябинской области.
Жители поселка Старокамышинск четвертые сутки сидят без воды. Люди жалуются, что в жару не могут нормально помыться, убрать свой дом и приготовить еду. Свои жалобы они пишут в СМИ и в соцсетях. Администрация Копейского городского округа активно комментирует в соцсетях ситуацию, но с фактической ошибкой, указав, что воды из-за аварии нет с 9 июня 2024 года. Редакция URA.RU направила в мэрию запрос.
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