Отсутствие воды в домах жителей челябинского поселка вылилось в уголовное дело

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В челябинском СК возбудили уголовное дело по статье халатность
В челябинском СК возбудили уголовное дело по статье халатность Фото:

Четырехдневное отсутствие воды в домах жителей поселка Старокамышинск Копейского городского округа (Челябинская область) переросло в уголовное дело по статье халатность. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в поселке Старокамышинск. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По версии следствия, жители поселка Старокамышинск долгое время не были обеспечены регулярным водоснабжением. Меры к восстановлению подачи воды и иная поддержка со стороны администрации не осуществлялись. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных лиц», — добавили в СУ СК по Челябинской области. 

Жители поселка Старокамышинск четвертые сутки сидят без воды. Люди жалуются, что в жару не могут нормально помыться, убрать свой дом и приготовить еду. Свои жалобы они пишут в СМИ и в соцсетях. Администрация Копейского городского округа активно комментирует в соцсетях ситуацию, но с фактической ошибкой, указав, что воды из-за аварии нет с 9 июня 2024 года. Редакция URA.RU направила в мэрию запрос. 

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Четырехдневное отсутствие воды в домах жителей поселка Старокамышинск Копейского городского округа (Челябинская область) переросло в уголовное дело по статье халатность. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).  «В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в поселке Старокамышинск. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По версии следствия, жители поселка Старокамышинск долгое время не были обеспечены регулярным водоснабжением. Меры к восстановлению подачи воды и иная поддержка со стороны администрации не осуществлялись. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных лиц», — добавили в СУ СК по Челябинской области.  Жители поселка Старокамышинск четвертые сутки сидят без воды. Люди жалуются, что в жару не могут нормально помыться, убрать свой дом и приготовить еду. Свои жалобы они пишут в СМИ и в соцсетях. Администрация Копейского городского округа активно комментирует в соцсетях ситуацию, но с фактической ошибкой, указав, что воды из-за аварии нет с 9 июня 2024 года. Редакция URA.RU направила в мэрию запрос. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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