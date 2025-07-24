В России призвали убрать ПВЗ из жилых домов

Сенатор Совета Федерации Олег Голов предложил запретить размещение пункт доставки и обработки выдачи интернет-заказов (даркстор) и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Свою инициативу Голов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
По словам Голова, основные претензии связаны с нарушением транспортной безопасности и ухудшением экологической ситуации во дворах. «В непосредственной близости от жилых помещений ежедневно появляются до 15 грузовых машин. Это часто приводит к повреждению личного транспорта жильцов, элементов фасадов зданий, а также создает препятствия для передвижения пешеходов, особенно детей и маломобильных граждан», — приводит слова сенатора издание "Известия".
Голов также подчеркнул, что проблема наиболее остра в старых районах с плотной застройкой, где инфраструктура дворов изначально не рассчитана на интенсивный поток грузового транспорта. В числе возможных альтернатив сенатор назвал размещение дарксторов в специализированных логистических точках на окраинах городов, в нежилых коммерческих зданиях, неиспользуемых промышленных объектах или модульных конструкциях в транспортных узлах. По его мнению, такие варианты помогут бизнесу снизить расходы на аренду и снизить нагрузку на жилые кварталы.
Инициатива будет рассмотрена после получения заключения Роспотребнадзора. О сроках внесения законопроекта в Госдуму пока не сообщается.
Ранее в Госдуме рассматривались законопроекты, направленные на ограничение коммерческого использования земель, предназначенных для садоводства и огородничества, а также на запрет строительства складов и иных коммерческих объектов в жилых и садовых зонах. Эти инициативы также были связаны с необходимостью защиты интересов жителей и сохранения целевого назначения территорий, что перекликается с предложением сенатора Голова о регулировании размещения дарксторов и пунктов выдачи заказов в жилых кварталах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.