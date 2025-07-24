Водитель такси погиб при столкновении с внедорожником на пермской трассе

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В причинах произошедшего разбираются правоохранители
В причинах произошедшего разбираются правоохранители Фото:

В Пермском крае неподалеку от Полазны водитель такси погиб при столкновении с джипом. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ.

«Около часа дня водитель такси ехал из Перми по трассе. Ему навстречу двигался внедорожник. В результате столкновения водитель такси погиб. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя внедорожника», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее фотографии с места аварии публиковали очевидцы случившегося. Отмечается, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. Уточняются все обстоятельства ДТП.

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В Пермском крае неподалеку от Полазны водитель такси погиб при столкновении с джипом. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. «Около часа дня водитель такси ехал из Перми по трассе. Ему навстречу двигался внедорожник. В результате столкновения водитель такси погиб. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя внедорожника», — уточнили в Госавтоинспекции. Ранее фотографии с места аварии публиковали очевидцы случившегося. Отмечается, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. Уточняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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