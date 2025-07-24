Водитель такси погиб при столкновении с внедорожником на пермской трассе

В причинах произошедшего разбираются правоохранители
В Пермском крае неподалеку от Полазны водитель такси погиб при столкновении с джипом. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ.
«Около часа дня водитель такси ехал из Перми по трассе. Ему навстречу двигался внедорожник. В результате столкновения водитель такси погиб. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя внедорожника», — уточнили в Госавтоинспекции.
Ранее фотографии с места аварии публиковали очевидцы случившегося. Отмечается, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. Уточняются все обстоятельства ДТП.
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