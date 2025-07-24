На Кипре зафиксирован крупный лесной пожар: в горах между Пафосом и Лимассолом огнем охвачено около 10 тысяч гектаров, включая леса и постройки. Об этом сообщает метеорологический telegram-канал «Фобос».
«Масштабный пожар бушует на Кипре. Горит лес и постройки в горах между городами Пафос и Лимассол», — говорится в сообщении. По данным канала, огонь охватил уже 10 тысяч гектаров земли. Известно, что в Лимассоле на Кипре проживают певица Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ). В этом городе они приобрели пентхаус.
Ранее полиция Кипра заявила, что в результате пожаров погибли два человека. Кроме того, в деревне Лофу сгорели дома, 36 человек оказались в ловушке, но были эвакуированы. Президент Кипра Никос Христодулидис описал ситуацию как очень сложную с огромным фронтом пожара и полной мобилизацией сил.
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