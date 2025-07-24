Мощный природный пожар подбирается к кипрскому Лимассолу. Видео

На Кипре пожар охватил 10 тысяч гектаров земли вблизи Лимассолы
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На Кипре горит лес и постройки в горах между городами Пафос и Лимассол (архивное фото)
На Кипре горит лес и постройки в горах между городами Пафос и Лимассол (архивное фото) Фото:

На Кипре зафиксирован крупный лесной пожар: в горах между Пафосом и Лимассолом огнем охвачено около 10 тысяч гектаров, включая леса и постройки. Об этом сообщает метеорологический telegram-канал «Фобос».

«Масштабный пожар бушует на Кипре. Горит лес и постройки в горах между городами Пафос и Лимассол», — говорится в сообщении. По данным канала, огонь охватил уже 10 тысяч гектаров земли. Известно, что в Лимассоле на Кипре проживают певица Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ). В этом городе они приобрели пентхаус.

Ранее полиция Кипра заявила, что в результате пожаров погибли два человека. Кроме того, в деревне Лофу сгорели дома, 36 человек оказались в ловушке, но были эвакуированы. Президент Кипра Никос Христодулидис описал ситуацию как очень сложную с огромным фронтом пожара и полной мобилизацией сил.

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На Кипре зафиксирован крупный лесной пожар: в горах между Пафосом и Лимассолом огнем охвачено около 10 тысяч гектаров, включая леса и постройки. Об этом сообщает метеорологический telegram-канал «Фобос». «Масштабный пожар бушует на Кипре. Горит лес и постройки в горах между городами Пафос и Лимассол», — говорится в сообщении. По данным канала, огонь охватил уже 10 тысяч гектаров земли. Известно, что в Лимассоле на Кипре проживают певица Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ). В этом городе они приобрели пентхаус. Ранее полиция Кипра заявила, что в результате пожаров погибли два человека. Кроме того, в деревне Лофу сгорели дома, 36 человек оказались в ловушке, но были эвакуированы. Президент Кипра Никос Христодулидис описал ситуацию как очень сложную с огромным фронтом пожара и полной мобилизацией сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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