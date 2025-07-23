23 июля 2025

Бастрыкин потребовал доклад о травмирующем жителей Прикамья борщевике

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки пожаловались на многочисленные травмы от ядовитого растения
Пермяки пожаловались на многочисленные травмы от ядовитого растения Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке информации по фактам жалоб жителей на массовое распространение борщевика в поселке Сылва. В эфире федерального телеканала прозвучали обращения местных, которые рассказали о многочисленных травмах, полученных из-за контакта с ядовитым растением. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

«В эфире программы федерального телеканала сообщалось, что в поселке Сылва в течение длительного времени местные жители получают телесные повреждения от контакта с ядовитым растением. Несмотря на неоднократные обращения, местная администрация мер по уничтожению растения не приняла», — говорится в telegram-канале Следственного комитета.

Следователи уже начали процессуальную проверку по факту возможной халатности должностных лиц (статья 293 УК РФ). По поручению главы СК РФ, руководитель регионального управления Дмитрий Головкин должен доложить о промежуточных итогах проверки и обстоятельствах, озвученных в телесюжете.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке информации по фактам жалоб жителей на массовое распространение борщевика в поселке Сылва. В эфире федерального телеканала прозвучали обращения местных, которые рассказали о многочисленных травмах, полученных из-за контакта с ядовитым растением. Об этом сообщает пресс-служба Следкома. «В эфире программы федерального телеканала сообщалось, что в поселке Сылва в течение длительного времени местные жители получают телесные повреждения от контакта с ядовитым растением. Несмотря на неоднократные обращения, местная администрация мер по уничтожению растения не приняла», — говорится в telegram-канале Следственного комитета. Следователи уже начали процессуальную проверку по факту возможной халатности должностных лиц (статья 293 УК РФ). По поручению главы СК РФ, руководитель регионального управления Дмитрий Головкин должен доложить о промежуточных итогах проверки и обстоятельствах, озвученных в телесюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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