23 июля 2025

Сплав по цене Турции: пермяков возмутила высокая стоимость путешествий по краю

В Пермском крае цена сплавов достигла цены путевки в Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость суток на пермском сплаве — от 4,5 тысячи рублей на человека
Стоимость суток на пермском сплаве — от 4,5 тысячи рублей на человека Фото:

Жителей Перми удивили цены на сплавы по рекам региона, которые турфирмы установили летом 2025 года. Самые бюджетные путешествия на две ночи с проживанием в палатках стоят 9-12 тысяч рублей на человека или 4,5-6 тысячи рублей за сутки. Для сравнения, по данным сайта Tourvisor, цены на путевки по системе «Все включено» в Турцию из Перми в августе на 10 дней начинаются от 131,8 тысячи рублей на двоих, то есть сутки на человека выходят от 6,6 тысячи рублей. Корреспондент URA.RU пообщался с туристами и руководителем турфирмы, чтобы выяснить, чем недовольны путешественники и почему выросли цены на сплавы.

«Значительная часть оплаты — это транспорт. Понимаю, когда требуется заказать не только комфортабельный автобус в другой регион, а еще и вахтовку для заброски туристов в малодоступные места. Но, когда на сплав по Сылве под Кунгуром в 100 км от Перми берут 12-13 тысяч рублей с человека, это уже перебор. Это не просто расходы покрыть и получить приемлемый доход, это выкручивание цен на максимум в условиях повышенного спроса», — рассказал турист корреспонденту агентства.

Также путешественники обратили внимание на высокие цены на сплавы с проживанием в глемпингах. Стоимость такого тура на одну ночь — 15,3 тысячи рублей. В цену включены не только проживание в домах с удобствами и услуги инструктора, но и питание от профессионального повара. Если ехать на две ночи и одну из них жить в палатке, стоимость увеличивается до 17 тысяч рублей.

Генеральный директор пермского туристического агентства «Другой маршрут» Анна Туршатова подтвердила URA.RU, что цены на сплавы действительно выросли. «Самое дорогое — это трансфер. Стоимость проезда поднимается каждый год, а иногда даже в течение сезона. Например, в прошлом году микроавтобус на Вишеру стоил 60-65 тысяч рублей, в этом — 70-75 тысяч рублей. В перерасчете на 15 туристов — это плюс 700 рублей к стоимости тура», — рассказала Анна Туршатова.

Также за год увеличилась стоимость расходных материалов для снаряжения и продуктов питания. Если турфирма закупает мясо вместо тушенки, качественную бакалею, свежие овощи и натуральный кофе, цены на сплав будут выше, чем у конкурентов. «Все замечают, что средний чек в супермаркетах постоянно растет, но почему-то на сплавы это не перекладывают», — сообщила руководитель турфирмы.

Еще одна статья расходов — зарплата персоналу турагентства. Анна Туршатова отметила, что инструкторы трудятся не только два дня на сплаве. Их работа начинается со сбора продуктов и снаряжения, а заканчивается разгрузкой автомобиля после тура. Также в компании есть менеджер по подбору поездок, который заключает с туристами договор и принимает оплату. Еще один специалист консультирует клиентов по турам, подбирает инструкторов, заказывает транспорт, составляет меню, список продуктов и снаряжения. Кроме этого, в компании есть кладовщик, который закупает продукты, готовит, проверяет, ремонтирует и сушит снаряжение. Заработная плата всех этих сотрудников входит в стоимость путевки, добавила руководитель турагентства.

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Жителей Перми удивили цены на сплавы по рекам региона, которые турфирмы установили летом 2025 года. Самые бюджетные путешествия на две ночи с проживанием в палатках стоят 9-12 тысяч рублей на человека или 4,5-6 тысячи рублей за сутки. Для сравнения, по данным сайта Tourvisor, цены на путевки по системе «Все включено» в Турцию из Перми в августе на 10 дней начинаются от 131,8 тысячи рублей на двоих, то есть сутки на человека выходят от 6,6 тысячи рублей. Корреспондент URA.RU пообщался с туристами и руководителем турфирмы, чтобы выяснить, чем недовольны путешественники и почему выросли цены на сплавы. «Значительная часть оплаты — это транспорт. Понимаю, когда требуется заказать не только комфортабельный автобус в другой регион, а еще и вахтовку для заброски туристов в малодоступные места. Но, когда на сплав по Сылве под Кунгуром в 100 км от Перми берут 12-13 тысяч рублей с человека, это уже перебор. Это не просто расходы покрыть и получить приемлемый доход, это выкручивание цен на максимум в условиях повышенного спроса», — рассказал турист корреспонденту агентства. Также путешественники обратили внимание на высокие цены на сплавы с проживанием в глемпингах. Стоимость такого тура на одну ночь — 15,3 тысячи рублей. В цену включены не только проживание в домах с удобствами и услуги инструктора, но и питание от профессионального повара. Если ехать на две ночи и одну из них жить в палатке, стоимость увеличивается до 17 тысяч рублей. Генеральный директор пермского туристического агентства «Другой маршрут» Анна Туршатова подтвердила URA.RU, что цены на сплавы действительно выросли. «Самое дорогое — это трансфер. Стоимость проезда поднимается каждый год, а иногда даже в течение сезона. Например, в прошлом году микроавтобус на Вишеру стоил 60-65 тысяч рублей, в этом — 70-75 тысяч рублей. В перерасчете на 15 туристов — это плюс 700 рублей к стоимости тура», — рассказала Анна Туршатова. Также за год увеличилась стоимость расходных материалов для снаряжения и продуктов питания. Если турфирма закупает мясо вместо тушенки, качественную бакалею, свежие овощи и натуральный кофе, цены на сплав будут выше, чем у конкурентов. «Все замечают, что средний чек в супермаркетах постоянно растет, но почему-то на сплавы это не перекладывают», — сообщила руководитель турфирмы. Еще одна статья расходов — зарплата персоналу турагентства. Анна Туршатова отметила, что инструкторы трудятся не только два дня на сплаве. Их работа начинается со сбора продуктов и снаряжения, а заканчивается разгрузкой автомобиля после тура. Также в компании есть менеджер по подбору поездок, который заключает с туристами договор и принимает оплату. Еще один специалист консультирует клиентов по турам, подбирает инструкторов, заказывает транспорт, составляет меню, список продуктов и снаряжения. Кроме этого, в компании есть кладовщик, который закупает продукты, готовит, проверяет, ремонтирует и сушит снаряжение. Заработная плата всех этих сотрудников входит в стоимость путевки, добавила руководитель турагентства.
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