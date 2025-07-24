Старейшую пермскую типографию объединят с новосибирской компанией

Пермская типография «Звезда» присоединится к АО «Советская Сибирь». Слияние состоится 1 августа.
«С 1 августа деятельность по печати газет в Перми типография „Звезда“ станет осуществлять уже как обособленное подразделение АО „Советская Сибирь“. При этом сохранится прежний фактический адрес по улице Дружбы, 34», — пишет Business Class.
Уточняется, что реорганищация пермского издательства не повиляиет на производственный процесс, и он будет идти без перерывов. Типография «Звезда», компания «Советская Сибирь» и еще 11 профильных акционерных обществ с государственным участием находятся под единым управлением АО «Российские газеты». Процесс присоединения стартовал 20 марта 2025 года.
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