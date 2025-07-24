Старейшую пермскую типографию объединят с новосибирской компанией

Пермскую типографию «Звезда» присоединят к новосибирскому издательству
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работу на предприятии останавливать не будут
Работу на предприятии останавливать не будут Фото:

Пермская типография «Звезда» присоединится к АО «Советская Сибирь». Слияние состоится 1 августа. 

«С 1 августа деятельность по печати газет в Перми типография „Звезда“ станет осуществлять уже как обособленное подразделение АО „Советская Сибирь“. При этом сохранится прежний фактический адрес по улице Дружбы, 34», — пишет Business Class.

Уточняется, что реорганищация пермского издательства не повиляиет на производственный процесс, и он будет идти без перерывов. Типография «Звезда», компания «Советская Сибирь» и еще 11 профильных акционерных обществ с государственным участием находятся под единым управлением АО «Российские газеты». Процесс присоединения стартовал 20 марта 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская типография «Звезда» присоединится к АО «Советская Сибирь». Слияние состоится 1 августа.  «С 1 августа деятельность по печати газет в Перми типография „Звезда“ станет осуществлять уже как обособленное подразделение АО „Советская Сибирь“. При этом сохранится прежний фактический адрес по улице Дружбы, 34», — пишет Business Class. Уточняется, что реорганищация пермского издательства не повиляиет на производственный процесс, и он будет идти без перерывов. Типография «Звезда», компания «Советская Сибирь» и еще 11 профильных акционерных обществ с государственным участием находятся под единым управлением АО «Российские газеты». Процесс присоединения стартовал 20 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...