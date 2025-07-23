23 июля 2025

Пермские полицейские вернули матери пропавшего 9-летнего ребенка

В Пермском крае полицейские нашли пропавшего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Его обнаружили в одном из круглосуточных магазинов города
Его обнаружили в одном из круглосуточных магазинов города Фото:

В городе Кудымкар Пермского края сотрудники полиции возвратили домой 9-летнего мальчика. Поздним вечером 15 июля в межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» обратилась женщина, обеспокоенная пропажей своего сына. По ее словам, ребенок утром отправился кататься на велосипеде и не вернулся. Самостоятельные попытки матери найти мальчика результатов не дали.

«На поиски несовершеннолетнего был оперативно направлен весь личный состав территориального отдела полиции. Правоохранители обследовали прилегающие улицы и дворы, установили круг общения ребенка, опросили его друзей и знакомых», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Вскоре сотрудники полиции обнаружили пропавшего мальчика в одном из круглосуточных магазинов города. По словам ребенка, он настолько увлекся прогулкой, что не заметил, как прошло время. В отношении несовершеннолетнего противоправных действий совершено не было. Мальчик был передан матери в целости и сохранности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В городе Кудымкар Пермского края сотрудники полиции возвратили домой 9-летнего мальчика. Поздним вечером 15 июля в межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» обратилась женщина, обеспокоенная пропажей своего сына. По ее словам, ребенок утром отправился кататься на велосипеде и не вернулся. Самостоятельные попытки матери найти мальчика результатов не дали. «На поиски несовершеннолетнего был оперативно направлен весь личный состав территориального отдела полиции. Правоохранители обследовали прилегающие улицы и дворы, установили круг общения ребенка, опросили его друзей и знакомых», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.  Вскоре сотрудники полиции обнаружили пропавшего мальчика в одном из круглосуточных магазинов города. По словам ребенка, он настолько увлекся прогулкой, что не заметил, как прошло время. В отношении несовершеннолетнего противоправных действий совершено не было. Мальчик был передан матери в целости и сохранности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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