Пермские полицейские вернули матери пропавшего 9-летнего ребенка

В городе Кудымкар Пермского края сотрудники полиции возвратили домой 9-летнего мальчика. Поздним вечером 15 июля в межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» обратилась женщина, обеспокоенная пропажей своего сына. По ее словам, ребенок утром отправился кататься на велосипеде и не вернулся. Самостоятельные попытки матери найти мальчика результатов не дали.
«На поиски несовершеннолетнего был оперативно направлен весь личный состав территориального отдела полиции. Правоохранители обследовали прилегающие улицы и дворы, установили круг общения ребенка, опросили его друзей и знакомых», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
Вскоре сотрудники полиции обнаружили пропавшего мальчика в одном из круглосуточных магазинов города. По словам ребенка, он настолько увлекся прогулкой, что не заметил, как прошло время. В отношении несовершеннолетнего противоправных действий совершено не было. Мальчик был передан матери в целости и сохранности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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