Власти нашли способ борьбы с нашествием кабанов в пермских деревнях

На этой недели жители нескольких деревень Оханского округа (Пермский край) обратились за помощью к местным властям из-за массового появления диких кабанов, которые проникают на приусадебные участки и уничтожают посадки картофеля вне зависимости от времени суток. Проблема затронула такие населенные пункты, как Окуловка, Беляевка, Шалаши, Сычи и другие. От нашествия кабанов страдают не только частные домовладения на окраинах Оханска, но и посевы сельскохозяйственных предприятий. В Минприроды региона отреагировали на ситуацию и предложили решение.
«В Оханском муниципальном округе Пермского края насчитывается 44 особи дикого кабана. Данный уровень популяции не превышает лимиты, установленные планом мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ. В целях снижения численности и ограничения миграционной активности диких кабанов на территории Прикамья юридическим лицам, использующим охотничьи ресурсы в Оханском округе, рекомендовано максимально использовать предоставленные разрешения на отстрел животных», — цитирует «Новый компаньон» представителей ведомства.
Там добавили, что охота на диких кабанов в закрепленных охотничьих угодьях Пермского края разрешена с 1 июня 2025 года по 28 февраля 2026 года. Для предотвращения ущерба земельным участкам жителям Оханского округа в Министерстве природных ресурсов советуют устанавливать ограждения, использовать звуковые и световые отпугивающие устройства, а также применять другие меры, которые не приводят к гибели животных и не наносят им вреда. В случае появления диких кабанов в пределах населенных пунктов либо поблизости от них рекомендуется обращаться в экстренные службы.
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