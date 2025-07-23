23 июля 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Новрузом Мамедовым

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Церемония прощания начнется 24 июля в селе Сергино
Церемония прощания начнется 24 июля в селе Сергино Фото:

Во время специальной военной операции ВС РФ на Украине героически погиб уроженец Пермского края, ефрейтор Новруз Мамедов. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа.

«В ходе спецоперации, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк — Новруз Рамиз Оглы Мамедов. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится 24 июля 2025 года. Церемония начнется в 10:00 в Сергинской школе в селе Сергино.

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Во время специальной военной операции ВС РФ на Украине героически погиб уроженец Пермского края, ефрейтор Новруз Мамедов. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа. «В ходе спецоперации, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк — Новруз Рамиз Оглы Мамедов. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 24 июля 2025 года. Церемония начнется в 10:00 в Сергинской школе в селе Сергино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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