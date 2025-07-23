В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Новрузом Мамедовым

Церемония прощания начнется 24 июля в селе Сергино
Во время специальной военной операции ВС РФ на Украине героически погиб уроженец Пермского края, ефрейтор Новруз Мамедов. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа.
«В ходе спецоперации, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк — Новруз Рамиз Оглы Мамедов. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом состоится 24 июля 2025 года. Церемония начнется в 10:00 в Сергинской школе в селе Сергино.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!