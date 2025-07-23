23 июля 2025

Золото в Каме намыл пермский школьник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золото нашли при промывке проб (архивное фото)
Золото нашли при промывке проб (архивное фото) Фото:

Школьник из Перми Тимофей Вахрушев намыл золото в реке Кама. Частицу драгоценного металла удалось добыть в черте города, рассказали в Пермском университете.

«На занятии Тимофей познавал особенности отбора шлиховых проб и учился пользоваться канадским лотком. В одной пробе удалось поймать частицу золота размером около одного миллиметра», — рассказала ассистент кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ Ксения Калина. По ее словам, золото в Каме для ученых не новость, но эмоции от его нахождения у учащихся были колоссальные.

Тимофей Вахрушев занимается в летней научно-образовательной школе «Импульс» Пермского университета. Здесь подростки обучаются по естественнонаучному, физическому, математическому и другим профилям.

На территории Пермского края установлены десятки проявлений коренного и россыпного золота. Но в основном они находятся в Горнозаводском и Красновишерском районах. В этих местах драгоценный металл добывали еще в 19 веке.

Крупинка золота
Крупинка золота
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьник из Перми Тимофей Вахрушев намыл золото в реке Кама. Частицу драгоценного металла удалось добыть в черте города, рассказали в Пермском университете. «На занятии Тимофей познавал особенности отбора шлиховых проб и учился пользоваться канадским лотком. В одной пробе удалось поймать частицу золота размером около одного миллиметра», — рассказала ассистент кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ Ксения Калина. По ее словам, золото в Каме для ученых не новость, но эмоции от его нахождения у учащихся были колоссальные. Тимофей Вахрушев занимается в летней научно-образовательной школе «Импульс» Пермского университета. Здесь подростки обучаются по естественнонаучному, физическому, математическому и другим профилям. На территории Пермского края установлены десятки проявлений коренного и россыпного золота. Но в основном они находятся в Горнозаводском и Красновишерском районах. В этих местах драгоценный металл добывали еще в 19 веке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...