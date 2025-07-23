Школьник из Перми Тимофей Вахрушев намыл золото в реке Кама. Частицу драгоценного металла удалось добыть в черте города, рассказали в Пермском университете.
«На занятии Тимофей познавал особенности отбора шлиховых проб и учился пользоваться канадским лотком. В одной пробе удалось поймать частицу золота размером около одного миллиметра», — рассказала ассистент кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ Ксения Калина. По ее словам, золото в Каме для ученых не новость, но эмоции от его нахождения у учащихся были колоссальные.
Тимофей Вахрушев занимается в летней научно-образовательной школе «Импульс» Пермского университета. Здесь подростки обучаются по естественнонаучному, физическому, математическому и другим профилям.
На территории Пермского края установлены десятки проявлений коренного и россыпного золота. Но в основном они находятся в Горнозаводском и Красновишерском районах. В этих местах драгоценный металл добывали еще в 19 веке.
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