23 июля 2025

Трое пленных бойцов вернулись в Пермский край. Видео

В Пермский край вернулись трое пленных военнослужащих
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Двое военнослужащих находились на СВО по контракту, один был мобилизован
Двое военнослужащих находились на СВО по контракту, один был мобилизован Фото:

Еще одна группа российских военнослужащих вернулась на родину в рамках стамбульских соглашений. В Пермский край отправятся жители Кудымкара, Краснокамска и Косинского округа. Двое военнослужащих находились на СВО по контракту, один был мобилизован.

«Их родственники ранее обращались ко мне с заявлениями. Например, одна из матерей направила мне просьбу о содействии в возвращении своего сына. Все ее старшие дети, а семья многодетная, избрали военную службу в качестве жизненного пути. Ее сын был мобилизован в октябре 2022 года и перестал выходить на связь в августе 2024 года во время выполнения боевого задания», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. 

Он добавил, что за судьбу бойца переживала не только мать, но и супруга, которая недавно родила ему ребенка. 23 июля молодой отец наконец вернулся домой. В настоящее время он вместе с другими военнослужащими проходит курс реабилитации и восстановления в одном из подмосковных госпиталей.

Кроме того, к омбудсмену также обращался глава Косинского округа Илья Никонов. В ходе разговора была затронута тема гуманитарных инициатив, которые активно реализуются муниципалитетом в поддержку участников специальной военной операции.

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Еще одна группа российских военнослужащих вернулась на родину в рамках стамбульских соглашений. В Пермский край отправятся жители Кудымкара, Краснокамска и Косинского округа. Двое военнослужащих находились на СВО по контракту, один был мобилизован. «Их родственники ранее обращались ко мне с заявлениями. Например, одна из матерей направила мне просьбу о содействии в возвращении своего сына. Все ее старшие дети, а семья многодетная, избрали военную службу в качестве жизненного пути. Ее сын был мобилизован в октябре 2022 года и перестал выходить на связь в августе 2024 года во время выполнения боевого задания», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.  Он добавил, что за судьбу бойца переживала не только мать, но и супруга, которая недавно родила ему ребенка. 23 июля молодой отец наконец вернулся домой. В настоящее время он вместе с другими военнослужащими проходит курс реабилитации и восстановления в одном из подмосковных госпиталей. Кроме того, к омбудсмену также обращался глава Косинского округа Илья Никонов. В ходе разговора была затронута тема гуманитарных инициатив, которые активно реализуются муниципалитетом в поддержку участников специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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