Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству лотерейных миллионеров

За первое полугодие 2025 года 21 житель Пермского края выиграл в лотерею более 1 млн рублей. По количеству лотерейных миллионеров Прикамье занимает шестое место в стране, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».
«В первом полугодии 2025 года в Пермском крае совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях от „Столото“ составила более 642 млн рублей. Всего за это время тут появился 21 лотерейный миллионер», — сказано в сообщении.
Уточняется, что больше всего победителей с призом свыше миллиона рублей оказалось в Москве и Московской области (141 человек). На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (44 человека). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (40 человек). Четвертое и пятое места заняли Башкортостан (27 человек) и Свердловская область (23 человека). При этом по сумме выигрыша Прикамье оказалось только на 15 месте. А в топ-3 также вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
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