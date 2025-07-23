23 июля 2025

Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству лотерейных миллионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки за шесть месяцев выиграли 642 млн рублей
Пермяки за шесть месяцев выиграли 642 млн рублей Фото:

За первое полугодие 2025 года 21 житель Пермского края выиграл в лотерею более 1 млн рублей. По количеству лотерейных миллионеров Прикамье занимает шестое место в стране, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«В первом полугодии 2025 года в Пермском крае совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях от „Столото“ составила более 642 млн рублей. Всего за это время тут появился 21 лотерейный миллионер», — сказано в сообщении.

Уточняется, что больше всего победителей с призом свыше миллиона рублей оказалось в Москве и Московской области (141 человек). На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (44 человека). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (40 человек). Четвертое и пятое места заняли Башкортостан (27 человек) и Свердловская область (23 человека). При этом по сумме выигрыша Прикамье оказалось только на 15 месте. А в топ-3 также вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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За первое полугодие 2025 года 21 житель Пермского края выиграл в лотерею более 1 млн рублей. По количеству лотерейных миллионеров Прикамье занимает шестое место в стране, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «В первом полугодии 2025 года в Пермском крае совокупная сумма разыгранного призового фонда в государственных лотереях от „Столото“ составила более 642 млн рублей. Всего за это время тут появился 21 лотерейный миллионер», — сказано в сообщении. Уточняется, что больше всего победителей с призом свыше миллиона рублей оказалось в Москве и Московской области (141 человек). На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (44 человека). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (40 человек). Четвертое и пятое места заняли Башкортостан (27 человек) и Свердловская область (23 человека). При этом по сумме выигрыша Прикамье оказалось только на 15 месте. А в топ-3 также вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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