23 июля 2025

В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина находился на дороге, но не переходил ее
Мужчина находился на дороге, но не переходил ее Фото:

В ночь на 24 июля 2025 года на автодороге Пермь — Усть-Качка в Пермском муниципальном округе произошла смертельная авария с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«Около 00:30 по автодороге Пермь — Усть-Качка со стороны Перми двигался автомобиль „Рено Сандеро“ под управлением мужчины 1978 года рождения. Он сбил пешехода 1946 года рождения. В результате автоаварии мужчина скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибший пешеход находился на проезжей части, но не переходил дорогу. Проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По данным perm.aif.ru, сбитым пешеходом оказался пенсионер, который пропал 20 июля. Мужчина собирался на дачу в поселке Талица в Добрянском округе, на затем оказался в районе Усть-Качки. Об этом изданию сообщила дочь погибшего.

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В ночь на 24 июля 2025 года на автодороге Пермь — Усть-Качка в Пермском муниципальном округе произошла смертельная авария с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Около 00:30 по автодороге Пермь — Усть-Качка со стороны Перми двигался автомобиль „Рено Сандеро“ под управлением мужчины 1978 года рождения. Он сбил пешехода 1946 года рождения. В результате автоаварии мужчина скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что погибший пешеход находился на проезжей части, но не переходил дорогу. Проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По данным perm.aif.ru, сбитым пешеходом оказался пенсионер, который пропал 20 июля. Мужчина собирался на дачу в поселке Талица в Добрянском округе, на затем оказался в районе Усть-Качки. Об этом изданию сообщила дочь погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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