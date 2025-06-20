Слуцкий возглавил пул ЛДПР на выборах в челябинский парламент

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил список партии на выборах в ЗСО 2025 года. Также региональная конференция утвердила кандидатов, которые будут бороться за места в парламенте по одномандатным округам, передает корреспондент URA.RU.
Расклад выглядит так:
- Дмитриева Карина, округ №1
- Покрышкин Евгений, округ №2
- Юмагужин Салават, округ №3
- Караваев Антон, округ №4
- Семенов Артем, округ №5
- Усманов Кирилл, округ №6
- Благих Андрей, округ №7
- Кожевников Кирилл, округ №8
- Сементеев Максим, округ №9
- Беседин Алексей, округ №10
- Новиков Иван, округ №11
- Кокшарова Арина, округ №12
- Бондарь Анатолий, округ №13
- Жеколдин Владислав, округ №14
- Гафнер Елизавета, округ №15
- Круговых Татьяна, округ №16
- Сорокин Никита, округ №17
- Суворин Алексей, округ №18
- Куликов Антон, округ №19
- Меркер Ирина, округ №20
- Торопов Станислав, округ №21
- Пламеннов Иван, округ №22
- Ломакина Надежда, округ №23
- Пашин Виталий, округ №24
- Маяков Дмитрий, округ №25
- Бондарев Степан, округ №26
- Кульчицкий Михаил, округ №27
- Бакурский Роман, округ №28
- Лангоф Алексей, округ №29
- Байтенов Дамир, округ №30
Избирательный список партии включает 45 фамилий. Среди них два участника СВО, шесть медиков и два профессиональных спортсменов. Первую тройку возглавляет лидер партии Леонид Слуцкий, на втором месте глава реготделения Виталий Пашин, на третьем — его коллега по заксобранию Алексей Беседин.
Таким образом, кандидатов и избирательные списки утвердили «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия» и ЛДПР. В ближайшее время их примеру должны последовать «Новые люди», КПРФ и Партия пенсионеров.
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