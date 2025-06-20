Слуцкий возглавил пул ЛДПР на выборах в челябинский парламент

Конференция ЛПДР определила избирательный список в челябинское заксобрание
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидер челябинских ЛДПР Виталий Пашин будет баллотироваться и в округе, и по списку
Лидер челябинских ЛДПР Виталий Пашин будет баллотироваться и в округе, и по списку Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил список партии на выборах в ЗСО 2025 года. Также региональная конференция утвердила кандидатов, которые будут бороться за места в парламенте по одномандатным округам, передает корреспондент URA.RU.

Расклад выглядит так:

  • Дмитриева Карина, округ №1
  • Покрышкин Евгений, округ №2
  • Юмагужин Салават, округ №3
  • Караваев Антон, округ №4
  • Семенов Артем, округ №5
  • Усманов Кирилл, округ №6
  • Благих Андрей, округ №7
  • Кожевников Кирилл, округ №8
  • Сементеев Максим, округ №9
  • Беседин Алексей, округ №10
  • Новиков Иван, округ №11
  • Кокшарова Арина, округ №12
  • Бондарь Анатолий, округ №13
  • Жеколдин Владислав, округ №14
  • Гафнер Елизавета, округ №15
  • Круговых Татьяна, округ №16
  • Сорокин Никита, округ №17
  • Суворин Алексей, округ №18
  • Куликов Антон, округ №19
  • Меркер Ирина, округ №20
  • Торопов Станислав, округ №21
  • Пламеннов Иван, округ №22
  • Ломакина Надежда, округ №23
  • Пашин Виталий, округ №24
  • Маяков Дмитрий, округ №25
  • Бондарев Степан, округ №26
  • Кульчицкий Михаил, округ №27
  • Бакурский Роман, округ №28
  • Лангоф Алексей, округ №29
  • Байтенов Дамир, округ №30

Избирательный список партии включает 45 фамилий. Среди них два участника СВО, шесть медиков и два профессиональных спортсменов. Первую тройку возглавляет лидер партии Леонид Слуцкий, на втором месте глава реготделения Виталий Пашин, на третьем — его коллега по заксобранию Алексей Беседин.

Таким образом, кандидатов и избирательные списки утвердили «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия» и ЛДПР. В ближайшее время их примеру должны последовать «Новые люди», КПРФ и Партия пенсионеров.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил список партии на выборах в ЗСО 2025 года. Также региональная конференция утвердила кандидатов, которые будут бороться за места в парламенте по одномандатным округам, передает корреспондент URA.RU. Расклад выглядит так: Избирательный список партии включает 45 фамилий. Среди них два участника СВО, шесть медиков и два профессиональных спортсменов. Первую тройку возглавляет лидер партии Леонид Слуцкий, на втором месте глава реготделения Виталий Пашин, на третьем — его коллега по заксобранию Алексей Беседин. Таким образом, кандидатов и избирательные списки утвердили «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия» и ЛДПР. В ближайшее время их примеру должны последовать «Новые люди», КПРФ и Партия пенсионеров.
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