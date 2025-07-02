Рютте, жестко критикуя Лаврова, вспомнил об Иисусе Христе

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Генсек НАТО Рютте резко высказался в адрес Сергея Лаврова
Генсек НАТО Рютте резко высказался в адрес Сергея Лаврова Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в резкой форме прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вероятности распада Североатлантического альянса. Генсек альянса отметил большой стаж работы российского политического деятеля. 

«Лавров занимает пост министра иностранных дел России, кажется, практически со времен рождения Иисуса Христа, — отметил глава НАТО. — За все это время из его уст не прозвучало ничего конструктивного. Поэтому, полагаю, не следует придавать особого значения заявлениям господина Лаврова», — заявил Рютте.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Сергей Лавров не зря столько лет работал дипломатом, раз заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить Иисуса Христа в публичных заявлениях. «Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заявила Захарова. 

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в резкой форме прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вероятности распада Североатлантического альянса. Генсек альянса отметил большой стаж работы российского политического деятеля.  «Лавров занимает пост министра иностранных дел России, кажется, практически со времен рождения Иисуса Христа, — отметил глава НАТО. — За все это время из его уст не прозвучало ничего конструктивного. Поэтому, полагаю, не следует придавать особого значения заявлениям господина Лаврова», — заявил Рютте. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Сергей Лавров не зря столько лет работал дипломатом, раз заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить Иисуса Христа в публичных заявлениях. «Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заявила Захарова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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