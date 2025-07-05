В аэропорту Пулково введены временные ограничения

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Над Пулково «закрыли» небо для воздушных судов
Над Пулково «закрыли» небо для воздушных судов Фото:
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены временные ограничения на полет воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — написано в telegram-канале «Представитель Росавиации». Ранее жителей Ленинградской области предупредили об опасности БПЛА. Сообщение публиковал губернатор Александр Дрозденко. 

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены временные ограничения на полет воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — написано в telegram-канале «Представитель Росавиации». Ранее жителей Ленинградской области предупредили об опасности БПЛА. Сообщение публиковал губернатор Александр Дрозденко. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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