В аэропорту Пулково введены временные ограничения

Над Пулково «закрыли» небо для воздушных судов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены временные ограничения на полет воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — написано в telegram-канале «Представитель Росавиации». Ранее жителей Ленинградской области предупредили об опасности БПЛА. Сообщение публиковал губернатор Александр Дрозденко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!