Болтливый маньяк-убийца с низким IQ вышел на свободу после 15 лет колонии

Маньяк Рудольф Варламов, осужденный за жестокое преступление против ребенка, покинул стены исправительной колонии №5 в Сарапуле. Варламов провел в заключении 15 лет, отбывая наказание за убийство девятилетней Алены в удмуртском селе Шаркан.
Как пишет Life, история началась летом 1999 года, когда в селе Шаркан пропала девочка. Поисками занимались все жители, полиция и волонтеры. Варламов, не отличавшийся высоким интеллектом, попытался выдать себя за «провидца», рассказав о якобы приснившемся ему месте захоронения. Именно там полиция и обнаружила тело ребенка, подвергшегося насилию. Несмотря на подозрения, доказательств против Варламова тогда не хватило. Лишь через десять лет следователи под видом журналистки направили к нему оперативницу. Во время доверительной беседы Варламов подробно рассказал о совершенном преступлении и даже показал место убийства на камеру. Эта запись стала основным доказательством в суде.
В колонии Варламов запомнился как заключенный с низким уровнем интеллекта. Психологи отмечали его неспособность к осмысленному анализу поступков и высокую склонность к рецидиву сексуальных преступлений. За время заключения он совершил 17 дисциплинарных нарушений, однако проявил себя в швейном цехе.
Согласно решению суда, после освобождения Варламов находится под административным надзором до 2032 года. Он обязан регулярно отмечаться в полиции и не приближаться к образовательным учреждениям. Жители Шаркана выражают опасения по поводу его возвращения и возможной угрозы для детей.
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