Кандидат-ноунейм в губернаторы пообещал свердловчанам картошку за 20 рублей и ипотеку под 1%

Картошка, морковь, капуста и лук будут стоить 20 рублей, а ипотека для свердловчан не превысит 1%. С такой предвыборной программой, состоящей из 11 пунктов, вышел шестой кандидат в губернаторы от партии «Гражданская инициатива», редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов. Ранее в политической повестке он никак не проявлялся.
«В магазинах города Екатеринбурга и Свердловской области картофель, морковь, капуста, лук не будут стоить больше 20 рублей. Это я гарантирую. Если я этого не сделаю, скажите мне, что я этого не сделал, и я уйдут в отставку „, — пообещал Садихов в видео-презентации в своем telegram-канале.
Регулировать цены кандидат собрался, развивая в регионе сельское хозяйство. Говорит, земля плодородная, нужно засеять каждый гектар. Собственное производство продукции позволит обрушить цены на 50%. Кредиты для свердловчан Садихов намерен выдавать под 3%. Подчеркнув, что знает, где взять деньги (еще одно амплуа Садихова — инвестор).
В ролике он совершает прогулку на ретро-автомобиле «Победа» от Вознесенской горки до Цирка, называя машину партийной. И говорит, что на российский автопром пересадит всех чиновников. Резиденцию губернатора — визитную карточку Екатеринбурга, которая находится в Доме Севастьянова на улице Горького, Садихов хочет отдать под музей, детский сад и школу. А ежеквартальные приемы граждан, депутатов проводить в ККТ «Космос».
Как ранее сообщало URA.RU, всего заявки на участие в выборах, которые пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года, подали шесть кандидатов. От «Единой России» — врио губернатора Денис Паслер. Свою программу он пока не презентовал. По данным агентства, ее он покажет на третьем партийном съезде в августе. Но среди задач, который Паслер обозначал ранее, поддержка детей во всех направлениях, развитие общественного транспорта, медицины, создание новых рабочих мест во всех сферах, сохранение и привлечение новых кадров.
Еще один кандидат — депутат свердловского заксо Рант Краев, представитель «Новых людей». Свою предвыборную программу он презентовал самый первый в конце июня. Краев намерен, в частности, развивать инфраструктуру для электромобилей, внедрить после СВО дроны в повседневную жизнь, например, чтобы лекарства оперативно попадали в самые отдаленные территории, улучшить состояние окружающей среды, показатели здоровья свердловчан.
Третий в списке кандидатов в губернаторы глава свердловского отделения «Справедливой России», замруководителя партии в Госдуме Андрей Кузнецов. Фракцию он называет «социальным спецназом» президента РФ, ставя в задачи защиту прав граждан, борьбу с коррупцией, халатностью и предательством.
Четвертым выдвинул свою кандидатуру от партии ЛДПР зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Но 8 июля он заявил о снятии себя с выборов. Правда, пока заявление в избирком так и не отнес.
Еще одним кандидатом в губернаторы является вице-спикер свердловского заксо, член президиума ЦК КПРФ Александр Ивачев. Свою программу он также представил в конце июня. Среди основных задач отмена планов по закрытию больниц и передаче скорой помощи на аутсорсинг, восстановление медицинских кадров, увеличение инвестиций на строительство школ, детских садов, контроль тарифов ЖКХ. А также прекращение приватизации стратегических предприятий и национализации неиспользуемых сельхоз земель и возврат прямых выборов глав муниципалитетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!