В Челябинской области ищут жителя, выигравшего шесть миллионов в лотерею

В Челябинской области разыскивают победителя лотереи, которому выпал приз на 6,4 млн рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото», участник розыгрыша до сих пор не знает о своей удаче.
«В тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 6,4 млн рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она пока не знает о своем везении», — сообщили URA.RU в офисе компании.
Приз обладатель билета получил, купив его за 15 рублей. Сделал он это в мобильной версии устроителя розыгрыша. Представители «Столото» напомнили, что общим сроком для получения призов является 3,5 года с даты проведения тиража. Покупателей призвали своевременно проверять билеты.
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