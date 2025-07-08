08 июля 2025

В Челябинской области ищут жителя, выигравшего шесть миллионов в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель розыгрыша с суммой приза в шесть миллионов до сих пор не знает о своей удаче
Победитель розыгрыша с суммой приза в шесть миллионов до сих пор не знает о своей удаче Фото:

В Челябинской области разыскивают победителя лотереи, которому выпал приз на 6,4 млн рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото», участник розыгрыша до сих пор не знает о своей удаче.

«В тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 6,4 млн рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она пока не знает о своем везении», — сообщили URA.RU в офисе компании.

Приз обладатель билета получил, купив его за 15 рублей. Сделал он это в мобильной версии устроителя розыгрыша. Представители «Столото» напомнили, что общим сроком для получения призов является 3,5 года с даты проведения тиража. Покупателей призвали своевременно проверять билеты.

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В Челябинской области разыскивают победителя лотереи, которому выпал приз на 6,4 млн рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото», участник розыгрыша до сих пор не знает о своей удаче. «В тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 6,4 млн рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она пока не знает о своем везении», — сообщили URA.RU в офисе компании. Приз обладатель билета получил, купив его за 15 рублей. Сделал он это в мобильной версии устроителя розыгрыша. Представители «Столото» напомнили, что общим сроком для получения призов является 3,5 года с даты проведения тиража. Покупателей призвали своевременно проверять билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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