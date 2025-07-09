Фестиваль граффити «Наш Mural» в Челябинске посвятят Году защитника Отечества

В Челябинской области юбилейный фестиваль граффити «Наш Mural» будет посвящен Году защитника Отечества и пройдет в восьми городах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства молодежи.
«Юбилейный фестиваль граффити „Наш Mural“ будет посвящен Году защитника Отечества. В этом году масштабные уличные картины появятся в восьми муниципальных образованиях региона», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В рамках фестиваля пройдут образовательные мероприятия для молодежи. Предусмотрены творческие встречи, стрит-арт экскурсии для жителей Челябинска. Фестиваль дает возможность молодым художникам развиваться под руководством опытных наставников, отметил министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев. Под темой защитник понимаются не только военные, но и врачи, учителя, социальные работники, родители, пояснил руководитель Ассоциации «Graffiti Russia» Павел Щеклеин. Участники раскроют тему через призму доброты и человечности.
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