На СВО погиб штурмовик Сергей Мальцев из Пермского края

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Прощание с бойцом состоится 10 июля
Прощание с бойцом состоится 10 июля Фото:

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб штурмовик Сергей Мальцев. Он является жителем села Нытвенского муниципального округа (Пермский край).

«Навсегда в нашей памяти воин. С глубоким прискорбием информируем, что в ходе специальной военной операции, проявив отвагу и самоотверженность, погиб наш земляк, уроженец деревни Григорьево Сергей Мальцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины и разделяем вашу боль утраты», — сообщает администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с Сергеем Мальцевым состоится 10 июля. Церемония начнется в 10:00 в Доме досуга на улице Октябрьская, 36 станции Григорьевская. Гражданская панихида запланирована на 11:00.

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В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб штурмовик Сергей Мальцев. Он является жителем села Нытвенского муниципального округа (Пермский край). «Навсегда в нашей памяти воин. С глубоким прискорбием информируем, что в ходе специальной военной операции, проявив отвагу и самоотверженность, погиб наш земляк, уроженец деревни Григорьево Сергей Мальцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины и разделяем вашу боль утраты», — сообщает администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Сергеем Мальцевым состоится 10 июля. Церемония начнется в 10:00 в Доме досуга на улице Октябрьская, 36 станции Григорьевская. Гражданская панихида запланирована на 11:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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