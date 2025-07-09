На СВО погиб штурмовик Сергей Мальцев из Пермского края

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб штурмовик Сергей Мальцев. Он является жителем села Нытвенского муниципального округа (Пермский край).
«Навсегда в нашей памяти воин. С глубоким прискорбием информируем, что в ходе специальной военной операции, проявив отвагу и самоотверженность, погиб наш земляк, уроженец деревни Григорьево Сергей Мальцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины и разделяем вашу боль утраты», — сообщает администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Сергеем Мальцевым состоится 10 июля. Церемония начнется в 10:00 в Доме досуга на улице Октябрьская, 36 станции Григорьевская. Гражданская панихида запланирована на 11:00.
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