Труп женщины нашли на мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле

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Тело лежало на ленте конвейера (архивное фото)
Тело лежало на ленте конвейера (архивное фото) Фото:

Тело женщины обнаружили на мусоросортировочном комплексе (МСК) в Нижнем Тагиле на ленте конвейера после разгрузки мусоровоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Ведутся следственные действия», — пояснили в МСК. Там также отметили,что весь мусор тщательно проверяется, сортируется и после отбора всех полезных материалов остатки идут на полигон.

На предприятии подчеркнули, что каждый мусоровоз, прибывающий на территорию комплекса, оснащен системой ГЛОНАСС. С ее помощью можно отследить маршрут транспортного средства и определить, в каких точках города собирали мусор. После въезда на завод техника выгружает отходы в оборудованную зону. Уже после этого отходы поступают на конвейерную ленту для дальнейшей сортировки, где сотрудники и обнаружили тело.

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Тело женщины обнаружили на мусоросортировочном комплексе (МСК) в Нижнем Тагиле на ленте конвейера после разгрузки мусоровоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Ведутся следственные действия», — пояснили в МСК. Там также отметили,что весь мусор тщательно проверяется, сортируется и после отбора всех полезных материалов остатки идут на полигон. На предприятии подчеркнули, что каждый мусоровоз, прибывающий на территорию комплекса, оснащен системой ГЛОНАСС. С ее помощью можно отследить маршрут транспортного средства и определить, в каких точках города собирали мусор. После въезда на завод техника выгружает отходы в оборудованную зону. Уже после этого отходы поступают на конвейерную ленту для дальнейшей сортировки, где сотрудники и обнаружили тело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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