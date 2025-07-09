Труп женщины нашли на мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле

Тело женщины обнаружили на мусоросортировочном комплексе (МСК) в Нижнем Тагиле на ленте конвейера после разгрузки мусоровоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Ведутся следственные действия», — пояснили в МСК. Там также отметили,что весь мусор тщательно проверяется, сортируется и после отбора всех полезных материалов остатки идут на полигон.
На предприятии подчеркнули, что каждый мусоровоз, прибывающий на территорию комплекса, оснащен системой ГЛОНАСС. С ее помощью можно отследить маршрут транспортного средства и определить, в каких точках города собирали мусор. После въезда на завод техника выгружает отходы в оборудованную зону. Уже после этого отходы поступают на конвейерную ленту для дальнейшей сортировки, где сотрудники и обнаружили тело.
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