Челябинцев ждут бесплатные концерты, аниме-вечеринка и кулинарные мастер-классы

Челябинцы смогут увидеть около 30 пород попугаев Фото: Роман Наумов © URA.RU

Челябинских любителей живой музыки на выходных ждут бесплатные концерты, ценителей аниме — тематическая вечеринка, ценителей вкусной еды — кулинарные мастер-классы. А для тех, кто хочет сбежать от городской суеты, состоится фестиваль «Сказки Урала» у подножия хребта Зюраткуль. О самых интересных событиях 12 и 13 июля — в афише URA.RU.

Бесплатные концерты (18+)

В баре «ФортеПьяно» 12 июля в 20:00 выступит тюменская эмо-панк-группа «Эйджизм». А в 19:30 в «Лаборатории пива на Кировке» начнется акустический концерт Вячеслава Андже. Он исполнит авторские песни под гитару. Вход свободный.

Ностальгическая вечеринка (18+)

На вечеринке можно будет услышать хиты 2010 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пляж Tanzania Relax 12 июля в 18:00 перенесет гостей в эпоху плееров. Диджеи MIROSHKIN, WHY SIDE и другие будут крутить хиты 15-летней давности. Билеты — от 499 рублей.

Аниме-вечер в клубе Ozz (12+)

12 июля с 16:00 покажут культовые аниме: «Кей-поп-охотницы на демонов», «Моя геройская академия» и «Унесенные призраками». Между сеансами — антракты с попкорном и тематической музыкой. За вход придется заплатить 300 рублей. Для тех, кто придет в костюме — 200 рублей.

Выставка попугаев (0+)

В ТРК «Куба» 12 июля откроется выставка попугаев. Она будет работать с 11:00 до 20:00. В «Попугайне» можно пообщаться с 30 яркими птицами, покормить их и сфотографироваться. Билеты — от 500 рублей.

Фестиваль «Сказки Урала» (18+)

Участников фестиваля ждут игры и хороводы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На базе отдыха «Небесное озеро» (нацпарк «Зюраткуль») с 11 по 18 июля пройдет программа с мастер-классами, вечерками, оздоровительными практиками, хороводами и восхождениями на хребет. Для взрослых — 8000 рублей, для детей — 3000 рублей.

Кулинарные мастер-классы (18+)

Грузинские традиции

13 июля в 14:00 кулинарное пространство «Рататуй» приглашает на гастрономическое путешествие по Грузии. Участники освоят три знаковых блюда кавказской кухни: хачапури по-аджарски, хинкали с говядиной и аджапсандал с сыром. Стоимость — 2 990 рублей.

Изысканный ужин

Блюда фьюжн-кухни научат готовить в Челябинске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вечером того же дня в 19:00 кулинарная студия «Пармезан» предлагает освоить ресторанные технологии приготовления таких блюд: индейки «Веллингтон», салата с креветками фламбе и клубничной пана-котты. Стоимость участия — 2 350 рублей.

Философский киноклуб (18+)

Культурный центр «Новый Акрополь» 13 июля в 17:00 приглашает на особый просмотр анимационной экранизации «Маленький принц». Ведущий вечера Леонид Мебель предложит участникам разобрать философские аспекты картины и обсудить современную интерпретацию классического сюжета. Вход свободный.