У главного судьи встречи «Торпедо» с «Камазом» прошли обыски

В квартире футбольного арбитра, который судил матч «Торпедо-Камаз», прошли обыски. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ („Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса“ — прим. URA.RU), — говорится в обращении Волк, опубликованном в telegram-канале.
В отношении спортивного арбитра судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении второго подозреваемого применена подписка о невыезде и обязательство о надлежащем поведении.
Футбольный матч между «Торпедо» и «Камазом» прошел 24 мая 2025 года. Встреча завершилась со счетом 1:1. Однако этот результат позволил московскому клубу пройти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По предварительным данным, руководство клуба через посредника передало главному судье взятку в 1,5 миллиона рублей. В результате чего арбитр повлиял на ход матча и закрывал глаза на некоторые действия игроков «Торпедо». В частности, не был поставлен пенальти в ворота московского клуба.
Также стало известно, что «Торпедо» исключили из РПЛ за восемь дней до старта нового сезона. Московский клуб не сыграет в главном чемпионате России из-за скандала с подкупом судей в Футбольной национальной лиге. Накануне владелец «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что в случае исключения команды из РПЛ клуб будет расформирован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.