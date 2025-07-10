У главного судьи встречи «Торпедо» с «Камазом» прошли обыски

Ирина Волк: главного арбитра матча «Торпедо-Камаз» отправили под домашний арест
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Главного судью встречи «Торпедо-Камаз» отправили под домашний арест
Главного судью встречи «Торпедо-Камаз» отправили под домашний арест Фото:

В квартире футбольного арбитра, который судил матч «Торпедо-Камаз», прошли обыски. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ („Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса“ — прим. URA.RU), — говорится в обращении Волк, опубликованном в telegram-канале.

В отношении спортивного арбитра судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении второго подозреваемого применена подписка о невыезде и обязательство о надлежащем поведении.

Футбольный матч между «Торпедо» и «Камазом» прошел 24 мая 2025 года. Встреча завершилась со счетом 1:1. Однако этот результат позволил московскому клубу пройти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По предварительным данным, руководство клуба через посредника передало главному судье взятку в 1,5 миллиона рублей. В результате чего арбитр повлиял на ход матча и закрывал глаза на некоторые действия игроков «Торпедо». В частности, не был поставлен пенальти в ворота московского клуба.

Также стало известно, что «Торпедо» исключили из РПЛ  за восемь дней до старта нового сезона. Московский клуб не сыграет в главном чемпионате России из-за скандала с подкупом судей в Футбольной национальной лиге. Накануне владелец «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что в случае исключения команды из РПЛ клуб будет расформирован.

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В квартире футбольного арбитра, который судил матч «Торпедо-Камаз», прошли обыски. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. «В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ („Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса“ — прим. URA.RU), — говорится в обращении Волк, опубликованном в telegram-канале. В отношении спортивного арбитра судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении второго подозреваемого применена подписка о невыезде и обязательство о надлежащем поведении. Футбольный матч между «Торпедо» и «Камазом» прошел 24 мая 2025 года. Встреча завершилась со счетом 1:1. Однако этот результат позволил московскому клубу пройти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По предварительным данным, руководство клуба через посредника передало главному судье взятку в 1,5 миллиона рублей. В результате чего арбитр повлиял на ход матча и закрывал глаза на некоторые действия игроков «Торпедо». В частности, не был поставлен пенальти в ворота московского клуба. Также стало известно, что «Торпедо» исключили из РПЛ  за восемь дней до старта нового сезона. Московский клуб не сыграет в главном чемпионате России из-за скандала с подкупом судей в Футбольной национальной лиге. Накануне владелец «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что в случае исключения команды из РПЛ клуб будет расформирован.
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