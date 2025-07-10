10 июля 2025

Соцподдержка семей и модернизация больниц: губернатор ХМАО принял важные решения по социальным вопросам

Губернатор Югры Кухарук провел личный прием граждан по поручению Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО расширены меры соцподдержки для семей, где старшие дети-инвалиды до 23 лет не учатся очно
В ХМАО расширены меры соцподдержки для семей, где старшие дети-инвалиды до 23 лет не учатся очно Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. В ходе встречи с жителями и главами муниципалитетов были обсуждены и решены актуальные вопросы, волнующие жителей региона.

«Приняты решения по каждому из обращений. В частности, инициированы изменения в законодательстве округа по мерам соцподдержки многодетных семей, где старшие дети-инвалиды I или II группы не учатся очно. Это позволит охватить 67 семей», — сообщается в официальном telegram-канале губернатора.

Кроме того, на встрече был затронут вопрос медицинского обслуживания: для Советской районной больницы запланировано приобретение оборудования для контактной литотрипсии за счет средств окружного бюджета. Архивная служба ХМАО окажет поддержку в создании цикла документальных короткометражных фильмов «Подвиги югорчан». Также даны поручения профильным ведомствам обеспечить капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома на улице Республики в Сургуте и ремонт входной группы Центра занятости населения в Когалыме — все работы планируется завершить в текущем году. До 1 октября будет расчищена от мусора территория в границах поселка Комсомольский Октябрьского района.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. В ходе встречи с жителями и главами муниципалитетов были обсуждены и решены актуальные вопросы, волнующие жителей региона. «Приняты решения по каждому из обращений. В частности, инициированы изменения в законодательстве округа по мерам соцподдержки многодетных семей, где старшие дети-инвалиды I или II группы не учатся очно. Это позволит охватить 67 семей», — сообщается в официальном telegram-канале губернатора. Кроме того, на встрече был затронут вопрос медицинского обслуживания: для Советской районной больницы запланировано приобретение оборудования для контактной литотрипсии за счет средств окружного бюджета. Архивная служба ХМАО окажет поддержку в создании цикла документальных короткометражных фильмов «Подвиги югорчан». Также даны поручения профильным ведомствам обеспечить капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома на улице Республики в Сургуте и ремонт входной группы Центра занятости населения в Когалыме — все работы планируется завершить в текущем году. До 1 октября будет расчищена от мусора территория в границах поселка Комсомольский Октябрьского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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