Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. В ходе встречи с жителями и главами муниципалитетов были обсуждены и решены актуальные вопросы, волнующие жителей региона.
«Приняты решения по каждому из обращений. В частности, инициированы изменения в законодательстве округа по мерам соцподдержки многодетных семей, где старшие дети-инвалиды I или II группы не учатся очно. Это позволит охватить 67 семей», — сообщается в официальном telegram-канале губернатора.
Кроме того, на встрече был затронут вопрос медицинского обслуживания: для Советской районной больницы запланировано приобретение оборудования для контактной литотрипсии за счет средств окружного бюджета. Архивная служба ХМАО окажет поддержку в создании цикла документальных короткометражных фильмов «Подвиги югорчан». Также даны поручения профильным ведомствам обеспечить капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома на улице Республики в Сургуте и ремонт входной группы Центра занятости населения в Когалыме — все работы планируется завершить в текущем году. До 1 октября будет расчищена от мусора территория в границах поселка Комсомольский Октябрьского района.
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