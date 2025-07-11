Переговоры России и Украины и реакция на высказывания Трампа: главные заявления Пескова

Россия ждет предложения Украины о сроках нового раунда переговоров. Кремль ожидает «важного заявления» президента США Дональда Трампа, поскольку тщательно фиксирует всего нюансы в его комментариях. Москва разочарована тем, что Запад не распознает ее понятные сигналы. Президент РФ Владимир Путин продолжает работу, несмотря на аномальную жару в столице. Эти и другие заявления пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Путин продолжает работать в жару
Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля продолжают работать в обычном режиме, несмотря на аномальную жару в Москве. Температура в столице достигает 34 градусов.
«Те, кто любят жаркую погоду, выходят на улицу. Те, кто не любит, спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме. 34 градуса не только в Кремле, но и по всей Москве и в Подмосковье», — прокомментировал Песков ситуацию с погодой в столице.
Новый раунд переговоров
Россия ждет предложений о сроках нового раунда прямых переговоров от Украины. Договорный процесс о подготовке нового раунда переговоров продолжается, работа профильных ведомств идет.
Важное заявление Трампа
Кремль ждет «важное заявление» президента США Дональда Трампа, которое он обещал сделать 14 июля, в понедельник. «Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — заявил Песков. Кремль тщательно фиксирует все нюансы в комментариях главы США.
Плавающий ценовой потолок на нефть
Россия уже обладает опытом и необходимыми механизмами для минимизации последствий тех решений, которые подобны нынешним планам Еврокомиссии по вводу плавающего ценового потолка на российскую нефть. «Мы этот опыт будем учитывать, если это произойдет», — заявил Песков.
Европейский план поддержки Украины
Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины — речь идет о десятках миллиардах долларов, которые будут поставляться ей. Это — деньги налогоплательщиков стран Европы.
"Другой вариант мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков — для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах», — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, российская сторона считает более разумным подход, при котором между Москвой и Брюсселем был бы налажен диалог на основе взаимного уважения и учета интересов обеих сторон. Однако, подчеркнул Песков, в настоящее время европейские государства предпочитают курс на конфронтацию с Россией. В частности, он обратил внимание на позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которого назвал сторонником агрессивной мобилизации Европы против РФ.
Накачка оружием Украины
Продажа США вооружения европейским странами для поставок Киеву является лишь переменой мест слагаемых, по итогу все равно происходит накачка оружием Украины.
«Это бизнес. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Все равно происходит накачка Украины оружием», — заявил Песков.
Желания Макрона
Планы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину вызывают у Москвы серьезное разочарование и считаются неприемлемыми. Упорство европейских лидеров вписывается в общий тренд милитаристских и антироссийских настроений. В этой ситуации остается лишь выразить сожаление.
«Во-первых, мы весьма разочарованы в связи с тем, что понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы, не находят понимания. Эта тема важна для нашей страны, и размещение воинских контингентов иностранных вблизи наших границ является для нас неприемлемым», — заявил Песков.
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