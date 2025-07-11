В Кремле оценили желание ЕК ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть

Песков: у РФ есть опыт минимизации последствий от введения потолка цен на нефть
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков прокомментировал идею плавающего потолка цен на российскую нефть
Песков прокомментировал идею плавающего потолка цен на российскую нефть Фото:

В Кремле прокомментировали планы Еврокомиссии ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уже обладает необходимыми механизмами для минимизации последствий подобных решений.

«У нас наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов. Мы этот опыт будем учитывать, если это произойдет», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести автоматизированный механизм определения потолка цен на нефть, согласно которому предельная стоимость будет устанавливаться на уровне 15 долларов ниже актуальной рыночной цены за баррель. Эта мера призвана устранить разногласия между странами-членами ЕС относительно подходов к санкционной политике.

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В Кремле прокомментировали планы Еврокомиссии ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уже обладает необходимыми механизмами для минимизации последствий подобных решений. «У нас наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов. Мы этот опыт будем учитывать, если это произойдет», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Ранее Еврокомиссия предложила ввести автоматизированный механизм определения потолка цен на нефть, согласно которому предельная стоимость будет устанавливаться на уровне 15 долларов ниже актуальной рыночной цены за баррель. Эта мера призвана устранить разногласия между странами-членами ЕС относительно подходов к санкционной политике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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