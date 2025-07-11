В Кремле оценили желание Макрона направить на Украину до 50 тысяч военных

Планы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину вызывают у Москвы серьезное разочарование и считаются неприемлемыми. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Во-первых, мы весьма разочарованы в связи с тем, что понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы, не находят понимания. Эта тема важна для нашей страны, и размещение воинских контингентов иностранных вблизи наших границ является для нас неприемлемым», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
По словам представителя Кремля, упорство европейских лидеров вписывается в общий тренд милитаристских и антироссийских настроений. В этой ситуации остается лишь выразить сожаление, заключил пресс-секретарь российского президента.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция намерена увеличить численность совместного с Великобританией военного контингента, который может быть размещен на территории Украины после завершения боевых действий. По словам главы государства, численность объединенных сил будет увеличена с уровня бригады до уровня армейского корпуса, что позволит довести их состав до 50 тысяч военнослужащих, готовых к участию в масштабных операциях. Макрон также отметил, что в состав контингента могут войти военнослужащие других европейских государств.
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