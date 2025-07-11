В Кремле на языке арифметики объяснили схему накачки Украины оружием

Продажа США вооружения европейским странами для поставок Киеву является лишь переменой мест слагаемых, по итогу все равно происходит накачка оружием Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это бизнес. От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что главное — вне зависимости от того, кто помогает Украине, все равно происходит накачка ее оружием.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он заключил сделку по поставкам американского оружия на Украину через НАТО, которая будет его оплачивать. Об этом пишет MK.RU.
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