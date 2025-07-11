В Кремле на языке арифметики объяснили схему накачки Украины оружием

Песков заявил, что в накачке оружием Украины поставщик не важен
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что поставки оружия на Украину - это бизнес
Песков заявил, что поставки оружия на Украину - это бизнес Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Продажа США вооружения европейским странами для поставок Киеву является лишь переменой мест слагаемых, по итогу все равно происходит накачка оружием Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это бизнес. От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что главное — вне зависимости от того, кто помогает Украине, все равно происходит накачка ее оружием.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он заключил сделку по поставкам американского оружия на Украину через НАТО, которая будет его оплачивать. Об этом пишет MK.RU.

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Продажа США вооружения европейским странами для поставок Киеву является лишь переменой мест слагаемых, по итогу все равно происходит накачка оружием Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это бизнес. От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что главное — вне зависимости от того, кто помогает Украине, все равно происходит накачка ее оружием. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он заключил сделку по поставкам американского оружия на Украину через НАТО, которая будет его оплачивать. Об этом пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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