В Минобороны сообщили, что за ночь над российскими регионами сбили 55 беспилотников. Больше всего над Белгородской областью — 32 дрона и Воронежской — 12 БПЛА. В последнем регионе несколько человек получили ранения, также там пострадали дома, около которых упали обломки. Интерактивная карта ударов БПЛА Украины на 15 июля — в материале URA.RU.
Воронежская область
В результате падения сбитого дрона в центральной части Воронежа несколько человек получили легкие ранения. Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Кроме того, в одном из районов области с ранением плеча была госпитализирована женщина, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале.
Также повреждения из-за дронов получили несколько квартир: у них выбиты стекла, а припаркованные рядом машины загорелись. Также зафиксированы разрушения частных домов в пригороде и одном из районов области.
На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Уточняется информация о масштабах ущерба. Всего над регионом сбили 12 дронов.
По данным telegram-канала Mash, количество пострадавших выросло до семи. Один человек находится в больнице.
Липецкая область
Глава региона Игорь Артомонов заявил в своем telegram-канале, что беспилотник упал в Добринском районе вблизи частного жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал, жертв нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
В Ельце беспилотник упал на территории промышленной зоны. В результате ЧП травмы получил один человек, которому оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. По данным Минобороны, над регионом сбили три беспилотника.
Остальные регионы
Белгородская область — над регионом сбили 35 беспилотников. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Черное море. Над акваторией моря уничтожили шесть БПЛА.
Ростовская область. По данным Минобороны, уничтожен один беспилотник.
Курская область. Военное ведомство сообщило об одном сбитом дроне.
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