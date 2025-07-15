Губернатор ХМАО отправился на учебу по созданию комфортной городской среды

В СберУниверситете стартовала новая образовательная программа «Архитектура для человека», на которой чиновники и управленцы со всей России изучают ключевые принципы создания комфортной городской среды. Среди слушателей лекций губернатор Югры Руслан Кухарук.
Глава региона изучает курс вместе со своей командой — это замгубернатора Азат Ислаев, директор депстроя Александр Фролов и глава Сургута Максим Слепов.
«В СберУниверситете стартовала образовательная программа „Архитектура для человека“. Это практикум о том, как создавать пространства, в которых хочется жить. Вместе с коллегами, губернаторами и управленческими командами регионов, изучаем ключевые принципы создания комфортной городской среды: человекоцентричность, сохранение культурного наследия и применение передовых технологий в градостроительстве», — рассказал в своем telegram-канале глава региона.
Курс создан, чтобы научить чиновников и управленцев делать города удобными для жизни. В нем участвуют губернаторы и команды из разных регионов, а поддерживает проект Администрация Президента РФ. Югорская команда сегодня прорабатывает планы по реновации квартала Авиагородок в Ханты-Мансийске и микрорайона «Ядро центра города» в Сургуте, строительству регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Ханты-Мансийском районе, благоустройству Долины Ручьев в Ханты-Мансийске.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута (ХМАО) готовят масштабную реновацию старых микрорайонов и планируют застроить в рамках комплексного развития территорий около 10 городских локаций. Среди них мэрия рассматривает возможность продолжения строительства в первом микрорайоне.
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