16 июля 2025

В Нижневартовске отключили Вечный огонь на Мемориале воинам-землякам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске отключен Вечный огонь на время ремонтных работ
В Нижневартовске отключен Вечный огонь на время ремонтных работ Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) временно отключен Вечный огонь на Мемориале «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года». Это связано с работами на участке, сообщили агентству в пресс-службе администрации.

«По информации департамента ЖКХ администрации города, на участке проводит работы ООО „Нижневартовскгаз“. После их завершения возобновится подача газа к мемориалу „Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945“, — рассказали агентству в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в центре города открылась «Аллея памяти». На ее территории расположены два монументы, посвященные подвигам советских и российских солдат.

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В Нижневартовске (ХМАО) временно отключен Вечный огонь на Мемориале «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года». Это связано с работами на участке, сообщили агентству в пресс-службе администрации. «По информации департамента ЖКХ администрации города, на участке проводит работы ООО „Нижневартовскгаз“. После их завершения возобновится подача газа к мемориалу „Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945“, — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в центре города открылась «Аллея памяти». На ее территории расположены два монументы, посвященные подвигам советских и российских солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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