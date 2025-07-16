В Нижневартовске отключили Вечный огонь на Мемориале воинам-землякам

В Нижневартовске (ХМАО) временно отключен Вечный огонь на Мемориале «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года». Это связано с работами на участке, сообщили агентству в пресс-службе администрации.
«По информации департамента ЖКХ администрации города, на участке проводит работы ООО „Нижневартовскгаз“. После их завершения возобновится подача газа к мемориалу „Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945“, — рассказали агентству в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в центре города открылась «Аллея памяти». На ее территории расположены два монументы, посвященные подвигам советских и российских солдат.
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