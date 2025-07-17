Часть мигрантов освободят от экзамена по русскому языку

Мигрантов, приезжающих в Россию по правительственной квоте, освободят от обязательного экзамена по русскому языку. Соответствующий законопроект одобрила Госдума во втором чтении.
"От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 181 настоящего Федерального закона", — говорится в карточке законопроекта. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Как объяснили в Минобрнауки, внесенные поправки упростят процедуру привлечения иностранных специалистов. «Освобождение от экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства создаст более гибкие условия для найма кадров по квотам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По установленным правилам, мигранты по квоте могут находиться в России не более года. Их пребывание также ограничено местами работы — объектами и предприятиями, в которых они заняты. Основная часть таких работников прибывает в Россию по визам, преимущественно из Китая, Индии, Туркменистана и Турции. И именно работодатель отвечает за их своевременный выезд. В 2024 году квота составила 156 тысяч разрешений, в 2025 году — 234,9 тысячи.
В первую очередь новые нормы будут внедрены на территории Забайкальского края и Московской области. По оценкам властей, это приведет к росту числа трудовых мигрантов из Индии, Пакистана и КНДР, которые получат возможность официального трудоустройства без необходимости обязательного прохождения тестирования, передает "Царьград".
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