В Перми стоимость элитного машиноместа достигла цены двух «однушек»

В Перми цены на машиноместа доходит до 4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Места в самых дорогих паркингах Перми стоят до 4 млн рублей
Места в самых дорогих паркингах Перми стоят до 4 млн рублей Фото:

В Перми места на закрытом паркинге в элитных жилых комплексах продают за 3,5-4 млн рублей. По данным сайтов объявлений, этой суммы хватит на покупку двух студий или однокомнатных квартир в спальных районах города. Корреспондент URA.RU изучил, какие машиноместа продают пермяки и в каких домах они расположены.

4 млн рублей и выше

По данным сайта бесплатных объявлений, самое дорогое машиноместо продают за 4,5 млн рублей в ЖК «Виктория». Но здесь в стоимость включены три места. Если в семье только два автомобиля, то в этом же доме можно купить паркинг за 4 млн рублей. За эту же стоимость продают одно место на парковке ЖК Grand House.

3-4 млн рублей

За 3,5 млн рублей от машиномест избавляются сразу два владельца в ЖК «Премьер». В ЖК «Нютон» парковки оценивают в 3-3,2 млн рублей. В ЖК «Космодом» семейное место на три машины отдают за 3 млн рублей.

2-3 млн рублей

За 2-3 млн рублей вариантов намного больше. Так, за 2 млн рублей продают машиноместа в новых жилых комплексах в микрорайонах Парковый, Городские горки и Красные казармы. За 2,3-2,5 млн рублей можно купить парковку в новостройках около Центрального рынка. За 2,5-2,9 млн рублей стоянки предлагают в домах на улицах Екатерининская, Петропавловская и 25 Октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми места на закрытом паркинге в элитных жилых комплексах продают за 3,5-4 млн рублей. По данным сайтов объявлений, этой суммы хватит на покупку двух студий или однокомнатных квартир в спальных районах города. Корреспондент URA.RU изучил, какие машиноместа продают пермяки и в каких домах они расположены. 4 млн рублей и выше По данным сайта бесплатных объявлений, самое дорогое машиноместо продают за 4,5 млн рублей в ЖК «Виктория». Но здесь в стоимость включены три места. Если в семье только два автомобиля, то в этом же доме можно купить паркинг за 4 млн рублей. За эту же стоимость продают одно место на парковке ЖК Grand House. 3-4 млн рублей За 3,5 млн рублей от машиномест избавляются сразу два владельца в ЖК «Премьер». В ЖК «Нютон» парковки оценивают в 3-3,2 млн рублей. В ЖК «Космодом» семейное место на три машины отдают за 3 млн рублей. 2-3 млн рублей За 2-3 млн рублей вариантов намного больше. Так, за 2 млн рублей продают машиноместа в новых жилых комплексах в микрорайонах Парковый, Городские горки и Красные казармы. За 2,3-2,5 млн рублей можно купить парковку в новостройках около Центрального рынка. За 2,5-2,9 млн рублей стоянки предлагают в домах на улицах Екатерининская, Петропавловская и 25 Октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...