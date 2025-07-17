В Перми стоимость элитного машиноместа достигла цены двух «однушек»

В Перми места на закрытом паркинге в элитных жилых комплексах продают за 3,5-4 млн рублей. По данным сайтов объявлений, этой суммы хватит на покупку двух студий или однокомнатных квартир в спальных районах города. Корреспондент URA.RU изучил, какие машиноместа продают пермяки и в каких домах они расположены.
4 млн рублей и выше
По данным сайта бесплатных объявлений, самое дорогое машиноместо продают за 4,5 млн рублей в ЖК «Виктория». Но здесь в стоимость включены три места. Если в семье только два автомобиля, то в этом же доме можно купить паркинг за 4 млн рублей. За эту же стоимость продают одно место на парковке ЖК Grand House.
3-4 млн рублей
За 3,5 млн рублей от машиномест избавляются сразу два владельца в ЖК «Премьер». В ЖК «Нютон» парковки оценивают в 3-3,2 млн рублей. В ЖК «Космодом» семейное место на три машины отдают за 3 млн рублей.
2-3 млн рублей
За 2-3 млн рублей вариантов намного больше. Так, за 2 млн рублей продают машиноместа в новых жилых комплексах в микрорайонах Парковый, Городские горки и Красные казармы. За 2,3-2,5 млн рублей можно купить парковку в новостройках около Центрального рынка. За 2,5-2,9 млн рублей стоянки предлагают в домах на улицах Екатерининская, Петропавловская и 25 Октября.
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