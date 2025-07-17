Губернатор Текслер анонсировал почти сотню мероприятий к юбилею атомщиков

В Челябинской области состоятся более 90 мероприятий в рамках празднования 80-летия атомной промышленности России. Об этом на заседании федерального оргкомитета по подготовке юбилея, которое прошло в Москве, заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«Челябинская область подготовила масштабный план торжеств к юбилею, включающий более 90 мероприятий. В него вошли проекты, направленные на популяризацию достижений атомной отрасли, развитие патриотического воспитания среди молодежи и работу с ветеранами отрасли. Центральным событием 25-26 сентября в Челябинске и Озерске станет III Всероссийский медиафорум „Опережающие время. Люди науки“, — процитировала Текслера пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил особую роль атомной отрасли для Челябинской области, подчеркнув значимость трех закрытых административно-территориальных образований — Озерска, Снежинска и Трехгорного. Также глава региона сообщил о совместной работе с Госкорпорацией «Росатом» по развитию ЗАТО, приведя в пример проекты благоустройства «Наш двор — наш город» и «Наш Снежинск», а также разработку мастер-планов по развитию инфраструктуры для всех трех закрытых муниципалитетов.
Как сообщало URA.RU ранее, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в ходе визита в Челябинскую область 9 декабря 2024 года заявил о перспективах по развитию городов ЗАТО региона. Он уточнил, что в планы входит строительство нового жилья и социальных объектов. На развитие ЗАТО во многом влияют нацпроекты, подчеркнул Жога, отметив, что особое внимание следует уделить здравоохранению.
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