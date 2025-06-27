Минобороны Украины пригрозило увеличить число дальнобойных ударов по России

Министр обороны Украины Рустем Умеров пригрозил значительно увеличить количество дальнобойных атак по России при помощи беспилотников. Об этом он рассказал в интервью украинским журналистам.
«Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку — прим. ред. URA.RU) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — сообщил Умеров в беседе с РБК-Украина.
Умеров также отметил, что в настоящее время Украина активно работает над расширением технологических возможностей беспилотников. В частности, речь идет о закупке новых партий дронов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Министр добавил, что ожидает скорого поступления новых дронов, что увеличит количество ударов по России.
Киев в последние месяцы практически беспрерывно каждую ночь атакует российские территории при помощи беспилотников. Причем под удар попадают не только приграничные территории, но и более отдаленные. Средства ПВО РФ успешно сбивают вражеские дроны.
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