Минобороны Украины пригрозило увеличить число дальнобойных ударов по России

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Рустем Умеров пригрозил увеличить количество атак по России при помощи беспилотников
Рустем Умеров пригрозил увеличить количество атак по России при помощи беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров пригрозил значительно увеличить количество дальнобойных атак по России при помощи беспилотников. Об этом он рассказал в интервью украинским журналистам.

«Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку — прим. ред. URA.RU) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — сообщил Умеров в беседе с РБК-Украина.

Умеров также отметил, что в настоящее время Украина активно работает над расширением технологических возможностей беспилотников. В частности, речь идет о закупке новых партий дронов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Министр добавил, что ожидает скорого поступления новых дронов, что увеличит количество ударов по России. 

Киев в последние месяцы практически беспрерывно каждую ночь атакует российские территории при помощи беспилотников. Причем под удар попадают не только приграничные территории, но и более отдаленные. Средства ПВО РФ успешно сбивают вражеские дроны. 

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Министр обороны Украины Рустем Умеров пригрозил значительно увеличить количество дальнобойных атак по России при помощи беспилотников. Об этом он рассказал в интервью украинским журналистам. «Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку — прим. ред. URA.RU) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — сообщил Умеров в беседе с РБК-Украина. Умеров также отметил, что в настоящее время Украина активно работает над расширением технологических возможностей беспилотников. В частности, речь идет о закупке новых партий дронов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Министр добавил, что ожидает скорого поступления новых дронов, что увеличит количество ударов по России.  Киев в последние месяцы практически беспрерывно каждую ночь атакует российские территории при помощи беспилотников. Причем под удар попадают не только приграничные территории, но и более отдаленные. Средства ПВО РФ успешно сбивают вражеские дроны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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