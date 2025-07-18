18 июля 2025

Назрел конфликт из-за дивидендов: акционеры завода в Краснокамске снова проведут годовое собрание

Акционеры Краснокамского завода снова проведут годовое собрание из-за дивидендов
© Служба новостей «URA.RU»
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В июне годовое собрание акционеров КЗМС не состоялось из-за отсутствия кворума
В июне годовое собрание акционеров КЗМС не состоялось из-за отсутствия кворума Фото:

В Прикамье совет директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) назначил на сентябрь новое годовое собрание акционеров. Об этом сообщается в официальных материалах общества. В компании пока не могут определиться, что делать с дивидендами.

«На повестке дня — утверждение годового отчета, переизбрание совета директоров и распределение чистой прибыли компании. Годовое собрание проведут 18 сентября», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

URA.RU уже рассказывало про зреющий корпоративный конфликт на производстве из-за распределения выплат. Ранее совет директоров КЗМС рекомендовал годовому собранию направить дивиденды за 2024 год на развитие компании. Миноритарные акционеры выступают против.

ПАО основали в 1991 году. Завод является одним из крупнейших производителей металлических сеток в Европе. По итогам прошлого года выручка КЗМС составила 658 млн рублей (годом ранее было 610 млн), а чистая прибыль — 1,1 млн рублей (было 20,8 млн).

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В Прикамье совет директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) назначил на сентябрь новое годовое собрание акционеров. Об этом сообщается в официальных материалах общества. В компании пока не могут определиться, что делать с дивидендами. «На повестке дня — утверждение годового отчета, переизбрание совета директоров и распределение чистой прибыли компании. Годовое собрание проведут 18 сентября», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». URA.RU уже рассказывало про зреющий корпоративный конфликт на производстве из-за распределения выплат. Ранее совет директоров КЗМС рекомендовал годовому собранию направить дивиденды за 2024 год на развитие компании. Миноритарные акционеры выступают против. ПАО основали в 1991 году. Завод является одним из крупнейших производителей металлических сеток в Европе. По итогам прошлого года выручка КЗМС составила 658 млн рублей (годом ранее было 610 млн), а чистая прибыль — 1,1 млн рублей (было 20,8 млн).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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