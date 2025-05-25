Совет директоров завода в Пермском крае предлагает не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) рекомендовал годовому собранию акционеров направить прибыль за 2024 год на развитие производственных мощностей предприятия. Руководящий орган также предложил не осуществлять выплату дивидендов по итогам отчетного периода.
«Данные инициативы были единогласно поддержаны всеми семью членами совета директоров, что отличается от предыдущих случаев, когда вопрос распределения прибыли становился предметом разногласий между акционерами компании. Основным владельцем КЗМС выступает генеральный директор Дмитрий Пищальников, которому принадлежит 48,1% акций общества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
До недавнего времени значительный пакет акций (29,9%) находился в собственности Людмилы Хайруллиной, матери бывшего заместителя главы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. В марте 2025 года стало известно о приобретении этого пакета Жанной Бурдиной. Кроме того, доля в размере 18,16%, ранее принадлежавшая супруге экс-чиновника Дарье Хайруллиной, в том же месяце перешла к индивидуальному предпринимателю Антону Емельянову.
ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» было учреждено в 1991 году. Согласно информации, размещенной на официальном сайте предприятия, завод является одним из крупнейших производителей металлических сеток в Европе. За девять месяцев 2024 года выручка КЗМС достигла 476,81 млн рублей, а чистая прибыль составила 23,247 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Соликамский магниевый завод Пермского края не может вылезти из убытков. За первый квартал 2025 года он превысил 350 млн рублей.
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